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【業績｜石油】中石油上半年淨利潤升4.5% 中期息派0.21元人幣 下半年油價存下行風險
股市 16:53 2023/08/30
中石油 （00857） 上半年營業收入跌8.3%至14,798.7億（人民幣‧下同），淨利潤升4.5%至852.7億元。扣除非經常性損益的淨利潤按年跌1.7%至873.9億元。集團中期股息每股0.21元。
期內，就國內油氣業務方面，集團國內實現原油產量3.9億桶，按年增長1.2%；可銷售天然氣產量2,417.3十億立方英尺，按年增長7.3%；油氣當量產量7.95億桶，按年增長 4.2%。
海外油氣業務方面，海外實現原油產量8200萬桶，按年增長27.8%；可銷售天然氣產量99.8十億立方英尺，按年下降4.4%；油氣當量產量98.7百萬桶，按年增長20.9%，佔集團油氣當量產量的11.0%
展望下半年，中石油表示，國際原油市場供需總體平衡，但油價仍然存在下行風險；天然氣市場需求改善。國內成品油市場消費保持恢復態勢，天然氣市場需求保持較快增長。
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編輯：姚卓然
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