【工商舖透視鏡】日企遷入觀塘之原因與發展

觀塘巧明街的全新甲級商廈The Millennity於去年年尾落成，當時已有不少國際企業預租，今年正式啟用後陸續有不同的租務成交，包括金融科技公司、本地設計公司及政府機構等。最近再有大手租務的市場消息傳出，涉3層樓面合共4.5萬平方呎，每呎以約28元租出。新租客為日資企業Fuji Film，集團現時租用太古城中心商廈，預料會由此搬到The Millennity。

日企由港島遷到九龍的商廈，主要原因有二，首要考量的是租金，呎租28元是很具有競爭力和吸引力的租金金額，集團可租用設備更新的寫樓字，同時節省租金開支。而另一個主因是三層的大樓面，在太古城中心或其他商廈均難以覓得。估計集團未來可能有擴充的計劃，大樓面也讓各部門可以更集中。而且觀塘與太古的距離其實並不是那麼遠，兩者也鄰近港鐵站，同樣方便。另外，經驗上其實九龍區的辧工室更容易聘請員工，因為很多人居住在新界九龍而不欲「過海」上班，不過這當然只是次要的原因。

因為位置良好、大樓面配合發展及吸引的租金促成是次成交，若非如此其實這種區域性的搬遷並不易出現。租金平貴的差別有時比不上裝修的費用，特別對小型公司而言搬遷及裝修都是很重的負擔。而對中大型公司來說，若有擴充計劃，本來就有一筆裝修的預算，才會有搬遷的決定。另一方面，近年需要高級位置的公司，較大機會遷到中環，因為中環部分舊式商廈重建，釋出更多樓面，而當年因中資投資者搶高的租金，近年回落後也趨平穩。搬到中環有利建立更佳的品牌形象。

The Millennity的租務成績不俗，觀塘區也有很多新商廈落成，而區內人口密度高，店舖集中，工廈的轉型成熟，該區的租金亦較其他工廠區為高，是很有潛力繼續發展的舊區。但觀塘要成為重點的商業區仍有一段距離，除了因為區內仍有不少舊式工廈外，更大阻力源於擁擠的交通，嚴重的塞車問題。假如此問題未能得到解決，觀塘只可吸引後勤工作的企業進駐，而未能吸引做生意、需面對客人的大型公司。