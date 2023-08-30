【業績｜3988】中國銀行半年盈利增0.78%　內房不良貸款跌至5.11%

中國銀行 （03988） 公布，2023年上半年盈利微升0.8%至1201億元（人民幣，下同），相當於每股收益0.37元，不派中期息。中行上半年營業收入按年增8.9%至3197億元，當中淨利息收入按年增4.7%至2340億元，非利息收入增22%至857億元。

中行上半年淨息差為1.67%，較去年同期低0.09厘。

中國銀行內房不良貸款比率下跌 仍達5.11%

中行披露，至6月底，不良貸款率為1.28%，較去年底低0.04百分點。不良貸款撥備覆蓋率為188.39%，較去年底低0.34百分點。

若以市場關注的內房企業貸款上，分部不良貸款率最新為5.11%，較去年底反而低2.12百分點，總額為432億元，佔該行總體2469億元不良貸款的17%，佔比較去年底少7百分點。

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編輯：麥德銘