  • 31°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜3988】中國銀行半年盈利增0.78%　內房不良貸款跌至5.11%

股市 16:48 2023/08/30

分享：

分享：

中國銀行 （03988） 公布，2023年上半年盈利微升0.8%至1201億元（人民幣，下同），相當於每股收益0.37元，不派中期息。中行上半年營業收入按年增8.9%至3197億元，當中淨利息收入按年增4.7%至2340億元，非利息收入增22%至857億元。

中行上半年淨息差為1.67%，較去年同期低0.09厘。

中國銀行內房不良貸款比率下跌　仍達5.11%

中行披露，至6月底，不良貸款率為1.28%，較去年底低0.04百分點。不良貸款撥備覆蓋率為188.39%，較去年底低0.34百分點。

若以市場關注的內房企業貸款上，分部不良貸款率最新為5.11%，較去年底反而低2.12百分點，總額為432億元，佔該行總體2469億元不良貸款的17%，佔比較去年底少7百分點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

相關文章：

【業績｜1398】工行半年多賺1.2%　房企不良貸款率6.68%　按年升1.21個百分點

【業績｜939】建行半年多賺逾3%　整體不良貸款率降　內房不良率升至4.76%

【業績｜1288】農行半年多賺逾3%　房地產業不良貸款率5.79%　按年增1.82個百分點

【業績｜3968】招行半年多賺9%　房企貸款不良率5.52%、按年增2.7個百分點

編輯：麥德銘

業績公布 港股 中國銀行（03988）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜石油】中石油上半年淨利潤升4.5%　中期息派0.21元人幣　下半年油價存下行風險

下一篇文章

【HKTVmall】香港科技探索中期少賺62%至4870萬　停派中期息、降全年GMV目標
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】ATM向下、美團跌逾2%　電力股挫、潤電跌逾4%　恒指期結日跌1點（不斷更新）
【港股市況】ATM向下、美團跌逾2%　電力股挫、潤電跌逾4%　恒指期結日跌1點（不斷更新）
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
【美股收市】道指期貨升50點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【美股收市】道指期貨升50點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉今明兩日橫過南海東北部　天文台︰黃昏發出一號戒備信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉今明兩日橫過南海東北部　天文台︰黃昏發出一號戒備信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款