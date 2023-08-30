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【業績｜2388】中銀香港半年純利升35%　派息增至52.7仙、周息率逾6.6%　管理層：碧桂園授信敞口比例相當低（第二版）

股市 22:09 2023/08/30

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中銀香港 （02388） 公布半年業績，股東應佔溢利170億元，按年增長34.7%；提取減值準備前的淨經營收入308.4億元，按年增21.6%。當中，淨利息收入232.1億元，按年升51.5%，主要由平均生息資產增長及淨息差擴闊帶動；淨服務費及佣金收入49.14億元，按年跌9.5%。中期息增17.9%至52.7仙。

以中銀周二（30日）收市價21.65元計，現價周息率約6.6厘。

中銀香港淨息差為1.45%，按年提升47個基點，惟較去年下半年回落6個基點，主因受存款競爭激烈等影響。該行財務總監劉承鋼稱，聯儲局主席鮑威爾近期表明年內不會減息，預計美息會維持較高水平，聯繫滙率制度之下，該行的淨息差亦可因此受惠。

不過他亦提到，由於港元資金近期相較充裕，拆息亦略有回落，對淨息差的影響仍有待觀察。

減值準備淨撥備按年少3成

該行披露，減值準備淨撥備11.7億元，按年減少33.3%。當中，貸款及其他賬項減值準備淨撥備為12.3億元，按年減少29%；特定分類或減值貸款比率為0.73%，較去年底上升0.2個百分點，主要因上半年有若干公司客戶貸款評級下降，使特定分類或減值之客戶貸款餘額較上年末增加38.3億元至125.5億元。

該行風險總監解釋，上半年的宏觀前景轉好，預期信用損失模型參數改善，因此不良貸款增加仍可減少撥備。她續指，若下半年不良信貸情況受壓，全年信貸成本有上升的風險。

管理層：碧桂園授信敞口比例相當低

截至6月底，中銀香港的內房企業的貸款額為931億元，較去年底跌7%，佔集團客戶貸款比重5.4%。當中，國有企業客戶佔比78%，民營企業客戶貸款佔比22%；不良貸款比率4.8%，關注類貸款比率3.2%。

蔣昕指出，內房市場正處於調整階段，密切關注內房地企業的經營情況。對現金流緊張的貸款客戶，她稱會加大相關的壓力測試，並相應增加貸款減值準備，亦會重新檢視其信貸資產的分類。被問及碧桂園 （02007） 的相關敞口，她指其授信敞口佔房企貸款總額的比例相當低，風險可控。

（第二版加入管理層意見）

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記者：伍鍵文

業績公布 港股 中銀香港（02388）
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