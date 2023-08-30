【HKTVmall】香港科技探索中期少賺62%至4870萬　停派中期息、降全年GMV目標（第二版）

▲ 【HKTVmall】香港科技探索中期少賺62%至4870萬 停派中期息、降全年GMV目標

HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 公布中期業績，期內營業額18.29億元，按年跌4.9%；純利4869.6萬元，按年少61.9%；每股盈利0.05元，不派中期息，去年派0.08元中期息。

香港科技探索調整全年業務目標，將HKTVmall訂單總商品交易額（GMV）目標由「88億至92億元」，下降為「84億至88億元」；混合毛利率及佣金由24.0%至24.5%，下降為22.2%；經調整EBITDA（息、稅折舊及攤銷前盈利）由約4.4億至5.06億元，降至2.7億至3億元。

周慧晶：下半年就糧油雜貨推出針對性優惠

HKTVmall上半年訂單GMV 為40.28億元，按年少3.8%。香港科技探索行政總裁（香港）周慧晶解釋，市民重新外出用膳，加上去年疫情造成高基數，拖累糧油雜貨GMV降至3.4億至17.2億。周慧晶表示，考慮到糧油雜貨對網購平台人流及回購頻次有非常拉動作用，下半年會就雜貨類別推出針對性優惠，增加客戶忠誠度、購買種類，提升市佔有率。

周慧晶提到，HKTVmall上半年1P（自營）業務總毛利率下降至23.5%，冀增加糧油雜貨競爭力，預計下半年將維持在相若水平。

無人店「in：Five」英國開始試業

香港科技探索行政總裁（國際業務）劉志剛表示，首間無人店「in：Five」今月於英國曼徹斯特開始試業營運，預計9月正式營運，有意開設更多無人店及進軍其他國家。

香港科技探索提到，不派中期息以保留資金支持資本開支計劃、新業務投資，以及回購計劃。集團財務總裁黃雅麗表示，目前股價未反映公司價值，集團也希望趁回購調整股東基礎。

前景變數太多 難料未來3年表現

香港科技探索提到，疫情打擊香港以至全球經濟，市民消費意欲下降，連同中高檔消費者人口的減少，對香港的營商環境造成一定壓力，上半年因為競爭激烈令毛利率下降，縱使各方面營運支出控制得宜，盈利仍然下降，由於前景變數太多，亦難以預計，未來兩至三年的業務表現。

香港科技探索點出，香港零售業未來數年都要面對以下幾個問題：（1）中高檔消費者數量減少（2）消費者傾向於海外購物或網上消費（3）消費者晚上出外時間減少（4）各級工作人員招聘困難，強調會改變營運模式，去迎合環境的改變。

（第二版加入記者會）

相關文章：

【HKTVmall母企】香港科技探索發盈警曾瀉17% 料上半年盈利減少逾六成

【香港科技探索】香港科技探索逆市升約2% HKTVmall 7月GMV按年增12.2% 新一輪消費券、促銷活動刺激用戶流量顯著增長

記者：李哲毅