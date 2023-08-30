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【HKTVmall】香港科技探索中期少賺62%至4870萬　停派中期息、降全年GMV目標

股市 16:47 2023/08/30

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【HKTVmall】香港科技探索中期少賺62%至4870萬　停派中期息、降全年GMV目標

HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 公布中期業績，期內營業額18.29億元，按年跌4.9%；純利4869.6萬元，按年少61.9%；每股盈利0.05元，不派中期息，去年派0.08元中期息。

香港科技探索調整全年業務目標，將HKTVmall訂單總商品交易額（GMV）目標由「88億至92億元」，下降至「84億至88億元」；混合毛利率及佣金由24.0%–24.5%，下降至22.2%；多媒體廣告收入由1.56億元，降至1.4億至1.5億元。

前景變數太多 難料未來3年表現

香港科技探索提到，疫情打擊香港以至全球經濟，市民消費意欲下降，連同中高檔消費者人口的減少，對香港的營商環境造成一定壓力，上半年因為競爭激烈令毛利率下降，縱使各方面營運支出控制得宜，盈利仍然下降，由於前景變數太多，亦難以預計，未來兩至三年的業務表現。

香港科技探索點出，香港零售業未來數年都要面對以下幾個問題：（1）中高檔消費者數量減少（2）消費者傾向於海外購物或網上消費（3）消費者晚上出外時間減少（4）各級工作人員招聘困難，強調會改變營運模式，去迎合環境的改變。

上半年GMV跌3.8%

HKTVmall上半年訂單GMV 為40.28億元，按年少3.8%，香港科技探索解釋，香港經濟尤其是超級市場行業復甦遜於預期，無可避免地影響表現，而且去年出現疫情搶購高基數。

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【香港科技探索】香港科技探索逆市升約2%　HKTVmall 7月GMV按年增12.2%　新一輪消費券、促銷活動刺激用戶流量顯著增長

記者：李哲毅

港股 香港科技探索（01137）
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