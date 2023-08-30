  • 31°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│消費股】日清食品半年純利增6.4%不派息　即食麵加價奏效抵銷需求下降

股市 16:46 2023/08/30

分享：

分享：

【業績│消費股】日清食品半年純利增6.4%不派息　即食麵加價奏效抵銷需求下降

日清食品 （01475） 上半年純利增加6.4%至1.72億元，主要由於實施價格調整以抵銷生產成本升幅，以及收購珠海金海岸永南食品少數股權帶來的溢利貢獻；純利率提升1個百分點至8.9%。經調整EBITDA下降3.3%至2.96億元。

毛利率由增加2.7個百分點

受惠於中港實施價格調整以抵銷生產成本飆升以及主要原材料成本緩和，毛利增長1.9%至6.58億元，毛利率由增加2.7個百分點至34.1%。

不過，由於即食麵消費意慾減弱，缺乏2022年疫情帶動之需求激增，以及港元兌人民幣外幣換算所產生的負面影響，收入減少6.1%至19.29億元。

香港及其他亞洲業務急升26.8%

日清上半年來自香港及其他亞洲業務的收入減少3.9%至7.52億元，惟仍佔總收入39%，歸因於缺乏去年疫情期間的激增需求，尤其是袋裝即食麵及冷凍食品。然而，得益於價格調整及原材料成本下降，香港及其他亞洲業務急升26.8%至5600萬元。

內地收入減少7.5%至11.7億元，若按當地匯率則跌1.1%；內地業務收入佔總收入61%。受人民幣外匯匯率的負面影響，內地業務的收入減少3.2%至1.61億元；撇除外匯匯率影響，分部業績因實行價格調整及原材料成本下降而有所改善。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

相關文章：【免費搭巴士】九巴夥日清食品8.25推免費搭巴士8號綫　賀即食麵誕生紀念日

相關文章：【業績｜食品】日清食品次季核心經營溢利少賺15%　「受累內房低迷、年輕人失業率較高」

編輯：陳韻妍

港股 即食麵 日清食品 EBITDA 派息 日清食品（01475）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【HKTVmall】香港科技探索中期少賺62%至4870萬　停派中期息、降全年GMV目標

下一篇文章

【業績｜1398】工行半年多賺1.2%　房企不良貸款率6.68%　按年升1.21個百分點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】ATM向下、美團跌逾2%　電力股挫、潤電跌逾4%　恒指期結日跌1點（不斷更新）
【港股市況】ATM向下、美團跌逾2%　電力股挫、潤電跌逾4%　恒指期結日跌1點（不斷更新）
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成
【美股收市】道指期貨升50點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【美股收市】道指期貨升50點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉今明兩日橫過南海東北部　天文台︰黃昏發出一號戒備信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉今明兩日橫過南海東北部　天文台︰黃昏發出一號戒備信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款