▲ 【業績│消費股】日清食品半年純利增6.4%不派息 即食麵加價奏效抵銷需求下降

日清食品 （01475） 上半年純利增加6.4%至1.72億元，主要由於實施價格調整以抵銷生產成本升幅，以及收購珠海金海岸永南食品少數股權帶來的溢利貢獻；純利率提升1個百分點至8.9%。經調整EBITDA下降3.3%至2.96億元。

毛利率由增加2.7個百分點

受惠於中港實施價格調整以抵銷生產成本飆升以及主要原材料成本緩和，毛利增長1.9%至6.58億元，毛利率由增加2.7個百分點至34.1%。

不過，由於即食麵消費意慾減弱，缺乏2022年疫情帶動之需求激增，以及港元兌人民幣外幣換算所產生的負面影響，收入減少6.1%至19.29億元。

香港及其他亞洲業務急升26.8%

日清上半年來自香港及其他亞洲業務的收入減少3.9%至7.52億元，惟仍佔總收入39%，歸因於缺乏去年疫情期間的激增需求，尤其是袋裝即食麵及冷凍食品。然而，得益於價格調整及原材料成本下降，香港及其他亞洲業務急升26.8%至5600萬元。

內地收入減少7.5%至11.7億元，若按當地匯率則跌1.1%；內地業務收入佔總收入61%。受人民幣外匯匯率的負面影響，內地業務的收入減少3.2%至1.61億元；撇除外匯匯率影響，分部業績因實行價格調整及原材料成本下降而有所改善。

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編輯：陳韻妍