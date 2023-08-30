【周大調富格曲@iM網欄】意大利製琴大師 Stefano Trabucchi

每次外出公幹，都盡量騰出空間、時間，跟當地的朋友見面。今次到意大利北部的 Cremona，當然要見見相識多年的好友 Stefano Trabucchi。Stefano Trabucchi 可說是當今製琴業的代表人物。記得第一次率領樂團到意大利交流演出的時候，其中一個行程就是到 Cremona。而當時向我們介紹及講解當地製琴藝術的，就是製琴大師 Stefano Trabucchi。

意大利 Cremona 素有「提琴之都」的美譽。小鎮內有大概一百五十多位來自世界各地的製琴師。高手雲集，要突圍而出，絕不容易。Stefano Trabucchi 自小對音樂及提琴藝術產生濃厚興趣，14歲就進入製琴學校，隨 Negroni，Amighetti 及 Conia 等大師研習製琴藝術，曾經於多個世界製琴大賽中獲獎。1994年，於三年一度的世界大賽 Cremona Triennale Violin Making Competition 中，奪得第一名金獎(中提琴)。然而，他沒有因為得到各種獎項而自滿。事實上，他對每一件作品的要求非常高，每一把提琴都徹底呈現了他選料的心思及精湛無瑕的技藝。跟其他出色藝術家一樣，他在傳統技藝基礎上，努力不懈，不斷尋求突破及創新。為了展現他的精湛工藝，他曾經以金箔於提琴上繪製圖案花紋，甚或以珠寶鑲嵌技術將黃金、鉑金及彩色寶石鑲在琴背上。當中，他為泰國 Princess Galyani Vadhana Institute of Music (簡稱 PGVIM) 所做的藍色提琴可說是一大突破。據說，泰國皇室 Galyani Vadhana 公主最喜愛的顏色就是天藍色（sky blue)，PGVIM 因此特別向 Stefano Trabucchi 訂製一把天藍色的小提琴。Stefano Trabucchi 為了這把特製的天藍色提琴費盡心思、花了不少時間去調配半透明而又富品味的 sky blue。好一段時間，他每天都在調配那種天藍色的漆料。Stefano Trabucchi 笑說：「知道嗎？那段時間，我發夢都是藍！」。而那把天藍色的小提琴最後亦不負眾望，獲得空前的成功，在業界及世界各地的傳媒均受到高度關注及廣泛報道。Stefano Trabucchi 勇於嘗試、不斷創新以尋求突破的精神，實在令人佩服。

除了製琴工作外，Stefano Trabucchi 還積極推廣和傳承意大利 Cremona 的製琴文化。作為 Confartigianato Imprese Cremona 製琴師協會主席，他多次與其他製琴師合辧展覽、音樂會和工作坊，以推廣意大利的製琴藝術。

最近， Stefano Trabucchi 除了造琴之外，還出版書籍，名為 《IL VIOLINO SVELATO》。《IL VIOLINO SVELATO 》，中文大概就是「小提琴揭秘」的意思。全書以意大利文及英文編寫，資料豐富、圖片精美。《IL VIOLINO SVELATO》一書深入淺出地介紹提琴的演變及歷史，並以對話形式分享製琴大師多年來的心得、創作理念及對音色的獨特見解。

Stefano Trabucchi 的作品，不論是提琴或書籍，同樣值得擁有。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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