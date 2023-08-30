【業績｜1398】工行半年多賺1.2%　房企不良貸款率6.68%　按年升1.21個百分點

工行 （01398） 上半年營業收入按年跌3.4%至4289.1億元（人民幣．下同），撥備前利潤按年跌5.3%至3235.3億元，純利則按年升1.2%至1737.4億元。

上半年利息淨收入3369.9億元，按年跌3.9%；手續費及佣金淨收入734.7億元，按年跌3.4%。資產減值損失1222.6億元，按年縮減8.7%。

工行指，由於貸款市場報價利率（LPR）多次下調，貸款收益率持續下行，存款定期化使得存款平均付息率上升，上半年該行NIM降31個基點至1.72%。不過，工行認為，利息淨收入變動趨勢有所改善，指該行上半年實現利息淨收入按年降3.9%，降幅較首季度收窄。

手續費及佣金收入方面，該行指，受資本市場波動導致的客戶投資理財意願下降等因素影響，對公理財、個人理財及私人銀行、資產託管收入同比下降。上半年，該行實現手佣收入824億元，同比降1.5%，降幅較首季度收窄，總量居於可比同業領先水平。

截至6月底，整體不良貸款率1.36%，按年降0.05個百分點。房地產業公司不良貸款率6.68%，按年升1.21個百分點。個人住房貸款不良率0.42%，按年升0.11個百分點。

截至6月底，該行撥備覆蓋率218.62%，按年升11.59個百分點。核心一級資本充足率為13.2%，按年降0.09個百分點。

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編輯：胡學能