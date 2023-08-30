印度允滯留非印度香米運出 大部分被困貨物將運往東非和西非國家

印度政府周二（29日）晚些時候發布命令稱，由於七月突然禁止出口非巴斯馬蒂白大米，印度已允許貿易商將其滯留在港口的非巴斯馬蒂白大米貨物運出。出口禁令使成千上萬噸非asmati白米滯留在港口，導致貿易商面臨損失。

貿易部下屬的外貿總局（DGFT）在其最新命令中表示，如果貿易商在 7 月 20 日禁令實施前支付了出口稅，將允許被困貨物的裝運。在 7 月禁止非巴斯馬蒂白大米出口之前，該等級大米的海外裝運將徵收 20% 的稅。

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印度大米出口商聯合會（Indian Rice Exporters Federation）主席加格（Prem Garg）說，在外貿總局發布命令後，約有15 萬噸非巴斯馬蒂白大米將從各個港口運出。

加格說：「三艘船停靠在坎德拉港，大量集裝箱滯留在不同港口，給大米行業帶來了很多問題。」

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印度的大米出口量佔世界總量的 40%，主要銷往 150 多個國家，包括非洲和亞洲的一些貧窮和脆弱國家。新德里在 2022 年出口了創紀錄的 2220 萬噸大米。在禁止非巴斯馬蒂白大米出口之後，印度周五又對煮熟大米徵收20%的稅，並對巴斯馬蒂大米的海外銷售實行底價，以此來抑制當地大米價格。

印度的大米出口限制給全球大米價格帶來了上漲壓力。加格認為，允許貨物滯留港口不僅有助於印度供應商，也有助於一些最貧困國家的消費者。大部分被困貨物將運往東非和西非國家。

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記者：張瑋婷