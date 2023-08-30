  • 30°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度允滯留非印度香米運出 大部分被困貨物將運往東非和西非國家

環球政經 13:17 2023/08/30

分享：

分享：

印度政府周二（29日）晚些時候發布命令稱，由於七月突然禁止出口非巴斯馬蒂白大米，印度已允許貿易商將其滯留在港口的非巴斯馬蒂白大米貨物運出。出口禁令使成千上萬噸非asmati白米滯留在港口，導致貿易商面臨損失。

貿易部下屬的外貿總局（DGFT）在其最新命令中表示，如果貿易商在 7 月 20 日禁令實施前支付了出口稅，將允許被困貨物的裝運。在 7 月禁止非巴斯馬蒂白大米出口之前，該等級大米的海外裝運將徵收 20% 的稅。

【職場熱話】畢業生感合約工自由大想長做 網民：用錢途換自由是你自己的選擇【下一頁

按圖看樓主經歷：

點擊圖片放大
+14
+13

【職場熱話】 29歲男不獲公司續約 憂近「三字頭」難找工作 網民籲轉行找出路，詳見【下一頁

印度大米出口商聯合會（Indian Rice Exporters Federation）主席加格（Prem Garg）說，在外貿總局發布命令後，約有15 萬噸非巴斯馬蒂白大米將從各個港口運出。

加格說：「三艘船停靠在坎德拉港，大量集裝箱滯留在不同港口，給大米行業帶來了很多問題。」

【裝修設計】三口子居259平方呎 25萬元締造閣樓私人空間，詳見【下一頁

印度的大米出口量佔世界總量的 40%，主要銷往 150 多個國家，包括非洲和亞洲的一些貧窮和脆弱國家。新德里在 2022 年出口了創紀錄的 2220 萬噸大米。在禁止非巴斯馬蒂白大米出口之後，印度周五又對煮熟大米徵收20%的稅，並對巴斯馬蒂大米的海外銷售實行底價，以此來抑制當地大米價格。

印度的大米出口限制給全球大米價格帶來了上漲壓力。加格認為，允許貨物滯留港口不僅有助於印度供應商，也有助於一些最貧困國家的消費者。大部分被困貨物將運往東非和西非國家。

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
AG Acquisition 聯合地產 新德里 DJ 記者 基金 壓力 巴斯 德里 強積金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】 29歲男不獲公司續約 憂近「三字頭」難找工作 網民籲轉行找出路
【職場熱話】 29歲男不獲公司續約 憂近「三字頭」難找工作 網民籲轉行找出路
新地天榮站上蓋第一期命名為YOHO WEST　料9月底前正式開售
新地天榮站上蓋第一期命名為YOHO WEST　料9月底前正式開售
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？
滙豐歡迎金融人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎金融人才加入　成為卓越理財客戶經理
美國軍人指3M耳塞有缺陷致聽力受損 3M支付60.1億美元了結26萬宗起訴
美國軍人指3M耳塞有缺陷致聽力受損 3M支付60.1億美元了結26萬宗起訴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款