【平保2318】平保指不動產佔組合佔比持續下降　內房投資「敞口可控，風險可控」

內房陷入流動性危機，令市場關心投資組合中持有內房資產的內險股。中國平安 （02318） 首席投資官鄧斌在業績會中表示，集團在城投的敞口均分布在經濟發達的一線地區，又指公司上半年不動產佔險資的比例為4.5%，較年初下降0.2個百分點，對內房的相關投資敞口和風險均有限而且可控。

布具現金流的長期租賃住房

鄧斌指，公司對於非標準化債券融資有完善信用評核機制，認為敞口非常有限和可控。又稱集團近年削減不動產的投資佔比，期內不動產佔險資的比例為4.5%，較年初下降0.2個百分點，現時布局方向是具有現金流效應得的長期租賃住房，認為相關資產隱含巨大市場價值。

此外，平安資管減持內房藍籌股碧桂園 （02007） ，現時持股比例跌至不足5%，意味日後減持無需向聯交所披露，鄧斌指不對個別投資作評價，惟重申不動產相關投資「敞口可控，風險可控」。

未有回應回購計劃

對於險企停售定價利率高於3%的人身保險產品，聯席首席執行官陳心穎指出，部分壽險產品需要做出撤換，受影響的是傳統保險和分紅險兩類產品，但強調有關產品均具有競爭力，對集團整體影響不大。

她補充，內地居民的總存款額278萬億元，以5年期計，銀行的定存利率僅有2.5厘，10年期國債產品利率亦跌至2.6厘，認為相關保險產品更具競爭力。

平保股價今年跟隨大市走弱，陳心穎稱，集團上半年H股派息率達5.8%，現時市場上較難找到高息又高增長的股份，惟未有正面回應會否回購。

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記者：伍鍵文