【業績｜保險股】保誠：訪港內地客對儲蓄產品有積存需求　續看好香港業務增長前景

保誠 （02378） 執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示，中港通關後，3月和4月訪港內地客勢頭有所回升，確有幾年積存的需求，而該些需求是在儲蓄產品方面，因為息率相較疫情期間已處於很不同的水平，而5至6月訪港內地客勢頭有輕微正常化，但該勢頭仍在第3季持續，對該勢頭持續發展相當樂觀。

華康堯又說，6月，訪港內地客的人流已恢復到疫前一半水平，而上月及本月，人流更已恢復到2019年的70%，而即使內地客流最終不能超越2019年，亦不對香港業務產生結構性障礙，目前亦已看到內地客流量對香港服務業的影響，這對香港整體經濟產生了更廣泛的影響，故此，公司繼續看好香港業務增長前景。

業績公告顯示，第二季度初，保誠在內地從代理及銀行保險渠道撤回若干具保證的儲蓄產品。華康堯指出，該公司上半年在內地市場採取措施，推動更均衡的產品組合，這是符合監管指引，亦確保該公司會有新的產品主張，以滿足內地客戶儲蓄、退休、健康需要。

他表示，公司上半年在內地市場計及經濟因素的新業務利潤按年跌16%，不計及經濟因素的新業務利潤則跌3%，但認為內地市場仍將為公司帶來下一階段的增長，指內地人均壽命預期增加，儲蓄、退休和健康產品需求只會增加，而中國經濟預計增長約5%，公司認為中國增長的結構性驅動因素沒變。

業績公告提出，預期今年、明年全年每股股息增長介乎7至9%。至於不考慮回購股票，保誠財務總監Ben Bulmer表示，重視推動股東總回報，公司期望透過增長達此目標，保持彈性的資本狀況對公司很重要。就資本理念和部署而言，公司的第一要務是投資於有機的新業務，此舉的經濟效益吸引，內部收益率超過25%，現金回收期不到4年。

Ben Bulmer續指，公司打算投資於其核心能力、健康分銷和客戶，希望進行戰略性投資。為此，希望擴大公司的再投資機會。最終，如果不能在整個目標期內隨着盈餘的增加而獲得適當的再投資回報率，公司將考慮是否應該向股東返還更多的盈餘。但從目前來看，公司的資產負債表非常靈活，有實力抓住眼前的許多機遇。

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記者：胡學能