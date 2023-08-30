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美孚新邨三房戶1125萬沽　4年賬面蝕183萬離場

股樓投資 16:31 2023/08/30

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藍籌屋苑美孚新邨再錄蝕讓成交。中原地產馮健平說，美孚新邨3期百老匯街86號低層C室，實用面積848平方呎，三房套間隔，擁大露台，最初開價1,028萬元，終減至942萬元易手，實用呎價約11,108元。

馮健平說，買家為同區換樓客，鍾情單位間隔實用，且附設裝修，議價後即決定入市自用。據了解，原業主於2019年4月以1,125萬元購入上址，持貨4年多，現賬面蝕約183萬元離場。 

談到近期市況，馮健平說，美孚新邨本月至今暫錄10宗成交，比上月全月15宗少33%，平均實用呎價最新報11,246元。 

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

美孚新邨3期 美孚新邨 中原地產 私人屋苑 二手市場

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