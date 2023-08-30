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【虛擬資產】勝利證券推虛擬資產交易app　暫提供比特幣、以太幣交易

Hot Talk 16:20 2023/08/30

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【虛擬資產】勝利證券推虛擬資產交易app　暫提供比特幣、以太幣交易

本地老牌券商行勝利證券 （08540） 獲證監會批准在1、4、9號牌基礎上，提供虛擬資產服務，公司現已在Google Play商店上架「VICSEC」應用程式，號稱為香港市場首款合規的虛擬資產交易app。勝利證券執行董事陳沛泉介紹，該應用程式讓投資者在持牌機構提供的虛擬資產交易平台（VATP）上買賣，首階段會先接入OSL的平台，讓專業投資者買賣比特幣、以太幣。

陳沛泉指，雖然證監會已批准虛擬資產交易平台可向合資格零售客戶提供服務，但相關指引尚未完全落實，所以首階段只讓專業投資者買賣。他續指，未來計劃接入更多交易平台，並希望做到同一應用程式，客戶能做到虛擬資產和傳統金融資產買賣。

勝利證券行政總裁高鵑稱，因應牌照要求，客戶的虛擬資產會託管在虛擬資產交易平台之上，而非該行之內。她續指，雖然虛擬資產交易平台未來可向散戶提供服務，但傳統券商在客戶管理方面有較多經驗，也能為投資者選擇在不同平台買賣，有其獨特定位。

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編輯：麥德銘

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