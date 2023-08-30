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【渣馬2024】渣打馬拉松明年1月21日舉行 跑出指定時間可獲$10000獎金

理財智慧 16:04 2023/08/30

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渣打香港馬拉松2024將於1月21日舉行，本屆參賽名額回復至疫情前規模，共有74000個。今屆賽事共設5個項目，包括馬拉松、半馬拉松、十公里賽、十公里輪椅賽及2.5公里輪椅賽體驗組。為鼓勵本屆跑手，渣打銀行會繼續設有續設「萬金先生」及「萬金小姐」，全馬賽事能夠分別在3小時及3小時30分內完成馬拉松的香港永久性居民男、女挑戰組跑手，將獲得特別獎金1萬港元。

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

各參賽組別明日起於網上分階段接受報名；而公眾抽籤報名，包括10公里隊制賽，則於9月21日上午10時正式開始報名。馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發；十公里比賽以東區走廊作起點；輪椅賽則由灣仔運動場出發。所有比賽均以維多利亞公園作為終點。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁

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親海駅I接力推　曾入票認購親海駅II有額外優惠　一房折實入場385.8萬【下一頁

 

報名手續方面，一般公眾人士可以由9月21日早上10時起進入大會網站報名抽籤，大會將於10月9日下2時公布首輪抽籤結果，通知中籤人士在限期前支付報名費。本地參賽者的馬拉松報名費為600港元，半馬拉松及十公里分別是520及420港元。

報名費詳情：

項目本地參賽者：海外參賽者：
馬拉松600元90美元
半馬拉松520元85美元
十公里420元70美元
十公里輪椅賽/輪椅賽體驗組350元70美元

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撰文：鄭日棱

 

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