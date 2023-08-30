  • 31°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】碧桂園折讓15%向建滔化工配股 涉資2.7億元

股樓投資 16:51 2023/08/30

分享：

分享：

資金出現壓力的碧桂園(02007)宣布，向建滔化工（00148）旗下永恒信貸每股0.77元，即較周二(29日)收市價0.91元折讓15.4%，配股3.5億股即佔擴大股本1.25%，抵債2.7億元。交易後，該公司仍欠建滔約16億元。碧桂園全日收報0.88元跌3.2%，建滔化工全日收報17.38元跌4.1%。

平保上半年少賺1% 毎股中期息增至0.93元人幣  詳情請看【下一頁

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

碧桂園認為，認購事項使公司可資本化部分付款金額及儘量減少現金流出，因而可保留公司的現金資源及減少資本負債水平，這將加強公司財務狀況。配股完成後，主席暨大股東楊惠妍持股量由52.6%降至51.95%。

建滔則指出，經考慮當前股價及市場環境，認為認購事項及認購協議項下擬進行的交易使公司能夠將應收款項轉換為公開上市股份以提高流動性及靈活性。

建滔化工早前亦曾參與港股買賣。2016年，集團曾投資國泰航空(00293) ，持股量一度逾5%。2017年，建滔以51.6億元向卡塔爾悉售3.8億股國泰股份，獲利約8億元。

渣打7億美元 出售全球航空融資租賃業務  詳情請看【下一頁

【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

碧桂園（02007） 港股

下一篇文章

【周大調富格曲@iM網欄】意大利製琴大師 Stefano Trabucchi
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？
滙豐歡迎金融人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎金融人才加入　成為卓越理財客戶經理
【職場熱話】 29歲男不獲公司續約 憂近「三字頭」難找工作 網民籲轉行找出路
【職場熱話】 29歲男不獲公司續約 憂近「三字頭」難找工作 網民籲轉行找出路
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
新地天榮站上蓋第一期命名為YOHO WEST　料9月底前正式開售
新地天榮站上蓋第一期命名為YOHO WEST　料9月底前正式開售
美國軍人指3M耳塞有缺陷致聽力受損 3M支付60.1億美元了結26萬宗起訴
美國軍人指3M耳塞有缺陷致聽力受損 3M支付60.1億美元了結26萬宗起訴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款