【內房危機】碧桂園折讓15%向建滔化工配股 涉資2.7億元

資金出現壓力的碧桂園(02007)宣布，向建滔化工（00148）旗下永恒信貸每股0.77元，即較周二(29日)收市價0.91元折讓15.4%，配股3.5億股即佔擴大股本1.25%，抵債2.7億元。交易後，該公司仍欠建滔約16億元。碧桂園全日收報0.88元跌3.2%，建滔化工全日收報17.38元跌4.1%。

平保上半年少賺1% 毎股中期息增至0.93元人幣 詳情請看【下一頁】

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

碧桂園認為，認購事項使公司可資本化部分付款金額及儘量減少現金流出，因而可保留公司的現金資源及減少資本負債水平，這將加強公司財務狀況。配股完成後，主席暨大股東楊惠妍持股量由52.6%降至51.95%。

建滔則指出，經考慮當前股價及市場環境，認為認購事項及認購協議項下擬進行的交易使公司能夠將應收款項轉換為公開上市股份以提高流動性及靈活性。

建滔化工早前亦曾參與港股買賣。2016年，集團曾投資國泰航空(00293) ，持股量一度逾5%。2017年，建滔以51.6億元向卡塔爾悉售3.8億股國泰股份，獲利約8億元。

渣打7億美元 出售全球航空融資租賃業務 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機