漢堡王被起訴指現實食物與廣告不符 美國法官：顧客可就疏忽和不當得利索賠

美國一名法官駁回了漢堡王提出的駁回訴訟的請求，其聲稱漢堡王通過使其Whopper三明治看起來比實際更大來欺騙飢餓的顧客。

邁阿密的美國地區法官Roy Altman說，漢堡王必須就其在店內菜單板上對 Whopper 的描述誤導了合理的顧客、構成違約的指控進行辯護。在擬議的集體訴訟中，顧客指控漢堡王將漢堡的配料 「溢出麵包」，使漢堡看起來比連鎖店供應的漢堡大 35%，肉的含量多一倍以上。

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漢堡王（Restaurant Brands International (QSR)）反駁說，它並沒有被要求提供 「與圖片一模一樣 」的漢堡，但法官說，這要由陪審員來 「告訴我們合理的人是怎麼想的」。

在周五公佈的判決中，Altman還允許顧客提出基於疏忽和不當得利的索賠。他駁回了基於電視和網絡廣告的索賠要求，因為在廣告中沒有找到漢堡王承諾提供「大小」或肉餅重量的情況卻未兌現。

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漢堡王在周二的一份聲明中說：「原告的說法是錯誤的。我們廣告中描述的火焰燒烤牛肉餅與我們為全國數百萬顧客提供的 Whopper 三明治中使用的牛肉餅相同。」原告律師沒有立即發表評論。此前的調解努力未果。

麥當勞（MCD）和快餐店Wendy（WEN）正在紐約布魯克林聯邦法院對一起類似的訴訟進行抗辯。該案的原告律師週一援引Altman的意見來證明繼續審理此案是合理的。

百勝餐飲集團(YUM)旗下的Taco Bell上個月在布魯克林法院被起訴，稱其銷售的Crunchwraps和墨西哥披薩的餡料含量只有廣告宣傳的一半。每起訴訟都要求至少 500 萬美元的賠償。

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記者：張瑋婷