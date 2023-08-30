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百萬青年看祖國之 “香港河北青年會可持續發展清潔能源專案考察交流團”

都會情報 15:50 2023/08/30

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香港河北青年會可持續發展清潔能源項目考察交流團近日舉辦，吸引30多名香港大學生及教授等參與，前往內地瞭解綠色能源發展情況及傳統文化。

交流團由香港河北聯誼會、香港河北青年會主辦，新天綠色能源（香港）有限公司協辦，來自香港科技大學環境及可持續發展學系28名大學生與5名教授參與，香港河北聯誼會秘書長葛立群、香港河北青年會會長趙永超隨團交流。

交流團主要圍繞“綠色生態"與“文化軟實力”兩大主題展開，參加者於8月21日至26日前往河北、唐山及北京等地考察。其間，交流團團員參觀了曹妃甸菩提島風電場、海上升壓站以及LNG (液化天然氣)碼頭，不少學生是首次見到海上風機和升壓站，實地瞭解其工作原理與工作流程。

在文化軟實力方面，團員們在唐山宴體會特色餐飲、民俗傳承，唐山是中國評劇的發源地，擁有被稱為“冀東三枝花”的評劇、皮影、樂亭大鼓，團員們現場欣賞了評劇和樂亭大鼓的精彩演出。另外，他們在北京參觀了中國工藝美術館，欣賞國寶級翡翠珍品、玉雕、陶瓷及竹木工藝等。

承德市委常委、統戰部部長劉宏偉及河北省委統戰部港澳臺統戰工作處處長羅安全接見了考察團一行。羅安全處長代表河北省委統戰部表示：非常歡迎香港科技大學的學子們來河北參觀訪問，相知無遠近，萬里尚為鄰。這次河北的考察活動，打開了河北與香港的友誼大門、合作大門、共贏大門。河北省真誠邀請香港各界朋友、精英翹楚，跨越山海、逐夢而來。這麼近那麼美、週末來河北。

香港科技大學學生代表對河北新能源的發展取得的成就表示讚賞，看好對河北發展前景，將積極宣傳推介河北，搭建冀港交流平臺，為河北高品質發展貢獻力量。

（特約）

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