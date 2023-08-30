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【分析】內地存量房貸減息作用不大？

股市 15:46 2023/08/30

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【大行報告｜內房】摩通向內銀傳減存量房貸利率潑冷水　稱僅提振消費、對刺激新樓銷售並無作用

網傳交通銀行  （03328）  今日（30日）下午召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議。不過，摩通唱淡內地存量房貸降息作用，認為對提振內房銷售作用不大。

摩通表示，如若內地落實下調住房貸款存量利率，由於這並非針對內房新買家，相信此舉只會改善居民消負擔能力及提振消費市場。該行認為這潛在政策不足以帶動住屋需求，因目前內房銷售核心問題是信心不足，而非單純負擔問題。

摩通更直言這舉措對刺激新樓銷售並無作用，甚至將無視該事件（non-event for the sector）。即使過去一周內房股錄得明顯反彈，但預計只屬短彈，直至有實質數據證明銷售錄得改善，才會扭轉形勢。上周，60城內房按周銷售改善10%，但該認為這只是因月底效應而轉強，從按年表現看，銷售仍然跌29%。

該行偏好國企內房如潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、保利物業 （06049） 、中海物業 （02669） ，並對民企內房保持審慎，如碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098） 、融創 （01918） 及世茂 （00813）

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編輯：姚卓然

保利物業（06049） 碧桂園服務（06098） 中海物業（02669） 大行報告 交通銀行（03328） 碧桂園（02007）
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