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太古城海景三房戶減價逾兩成沽　長情業主40年賬面大賺20倍

股樓投資 15:55 2023/08/30

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二手市場持續淡靜，業主往往要大幅減價才獲承接。近期太古城有持貨40年的長情業主沽貨離場，物業期內升值20倍。

中原地產王秀芬說，太古城青松閣中層H室，實用面積1,114平方呎，三房一套連工人房間隔，享全海景，屬優質盤，今年3月放盤，原開價2,200萬元，業主其後隨市況調整至1,750萬元，獲買家積極還價洽購，由於買家誠意十足，加上見樓市淡靜，故決定止賺離場，終累減500萬元，以1,700萬元易手，實用呎價約15,260元。

據了解，買家為用家，鍾情單位海景，而原業主於1983年11月以81萬元買入單位，持貨40年，現賬面大賺1,619萬元，物業期內升值20倍。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

太古城 私人屋苑 二手市場

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