▲ 【派息股】全球股息第二季增長4.9%至逾5600億元 惟25%港上市企業削減派息

據最新的駿利亨德森全球股息指數，全球股息在第二季度刷新紀錄，增長4.9%至5681億美元，按年基本增長為6.3%。全球88%公司在第二季增加股息或保持派息額，當中銀行業貢獻了全球一半的股息增長，並為全年股息增長動力來源。

亞太區（日本除外）股息於第二季度增長4.5%至416億美元，基本增長5.1%，十間公司當中只有七間公司提高或維持派息額，但亞洲市場的股息增長呈現了廣泛分歧。其中，新加坡銀行業派息總額增23.6%，達到創紀錄的58億美元。澳洲的股息總額為88億美元，基本增長率為23.0%，主要受到伍德賽德石油公司（Woodside Energy）的巨額派息提振。

香港的股息增長0.6%至157億美元

不過，香港和南韓派息則相對疲弱，香港的股息增長0.6%至157億美元，保持平穩；指數中有四分之一的公司在第二季度削減了股息。

就香港股息而言，中移動 （00941） 的影響較為顯著，因其2022年終期派息減少，但若連同中期派息來看，全年總股息則較高，反映了輕微增加的利潤。另一方面，股息最大的增長來自中遠海運 （00517） ，其2022年的利潤與世界各地的貨運公司一樣強勁。

豐田汽車佔日本股息增長約三分一

在亞洲其他地區，第二季度是日本的派息季節高峰，股息按年基本增幅達8.4%至367億美元，增幅遠高於全球平均水平。日本派息最高的公司是豐田汽車（Toyota Motor），佔據了基本增長的三分之一。

不過，由於持續的經濟不確定性，2023年的全球預測保持不變於1.64萬億美元，基本增長率為5%。

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編輯：陳韻妍