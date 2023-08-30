K11 MUSEA 銷售創歷史高位 較疫情前急升120% 高端顧客總消費達11億元　

零售市道回穩，新世界（00017）旗下尖沙咀K11 MUSEA及K11 Art Mall暑期表現強勁，兩個場館均創開業以來人流新高，整體銷售重返歷史高位。K11 MUSEA整體銷售較疫情前躍升120%，以上「文化商圈」亦成功吸納大量高端客戶，讓高端品牌銷售較疫情前飈升260%。此外，K11 MUSEA及K11 Art Mall均有超過三成商戶銷售額創開店以來歷史新高。

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在旅遊業復甦及K11獨有的文化生態圈吸引下，K11 表現一支獨秀，整體銷售表現遠超疫情前，重返歷史高位之餘，其中的KLUB 11最高消費群組黑卡會員活躍人數，亦即每年需於場內消費至少港幣30萬元，有關人數亦比疫情前急升210%，過去12個月總消費金額更高達約11億元。

「文化商圈」除了吸引大量高端客戶及人流，亦令優質品牌傾向落戶K11，如K11 MUSEA出租率一直長期處於高水平，達98%。



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門票種類 有效期 原價 優惠價 水上樂園週年優惠 套票（儲物櫃）， 包括： • 一張成人門票 （指定日期） • 同日享用一個標準 儲物櫃之服務（價 值港幣 120 元） 即日起至 2023 年 8 月 31 日 港幣 718 元 港幣 478 元 2023 年 9 月 1 日至 10 月 31 日 （9 月 2 日及 9 日除外） 港幣 680 元 港幣 428 元（星期六、日及 公眾假期） 港幣 328 元（星期一至五） 2023 年 9 月 2 日及 9 月 9 日 港幣 680 元 港幣 598 元 水上樂園週年優惠 套票（餐飲）， 包括： • 一張成人門票 （指定日期） • 餐飲優惠券（價值 港幣 120 元） 2023 年 9 月 1 日至 10 月 31 日 （9 月 2 日及 9 日除外） 港幣 680 元 港幣 428 元（星期六、日及 公眾假期） 港幣 328 元（星期一至五） 2023 年 9 月 2 日及 9 月 9 日 港幣 680 元 港幣 598 元

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各項活動帶動破紀錄人流及銷售額，K11 MUSEA及K11 Art Mall均有超過三成商戶銷售額創開店以來歷史新高，橫跨餐飲、零售及娛樂等不同類別。K11 MUSEA及K11 Art Mall商業模式廣受租戶認同，K11 MUSEA場內戶外潮流品牌National Geographic及瑞士手錶品牌Swatch均擴充舖面，K11 Art Mall租戶組合亦全面提升，包括Arc’teryx擴充為全新概念店、純素手製護膚品牌Lush全新開幕、丹麥高功能簡約風防水衣物品牌RAINS及全港最大太二老壇子酸菜魚等多間時尚新店及人氣餐飲將於下季進駐。

K11 MUSEA將於第四季再接再厲，推出更多精彩文化藝術活動，其中Digital Art Fair將於10月於K11 MUSEA舉行，為該展覽首次在九龍區舉行。Digital Art Fair為全球著名數碼藝術展覽，並與蘇富比舉辦數碼藝術拍賣，本年焦點將落於特別策劃之AI藝術區最新項目，探索科技與藝術的結合。此外，K11 MUSEA持續引入全港獨家首店、國際新品牌及特別聯乘，如破格糅合展覽及商店的藝術玩具展覽店Amaz by Lokianno、由亞洲50最佳餐廳榜首Le Du名廚主理之泰國Fine Dining餐廳NIRAS。

備受「Z世代」歡迎的K11 Art Mall亦繼續為顧客帶來驚喜，將L2打造成時尚個性小店主題樓層，11間破格復古潮流店舖，如本地設計師採用傳統金工，創作出金屬元素飾物及擺設的Metalwork、以遊牧生活方式為靈感的時尚旗艦概念店Macrame Bohemia等。



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K11於暑假推出人氣文化活動及藝術展覽，其中K11 MUSEA舉辦「BIG LITTLE ART SUMMER」藝術展覽及暑期課程，包括香港書法藝術家青山不墨（Packy Lai）個人展覽「過期兒童Not for Kids Only」、洛杉磯新晉當代女藝術家Fawn Rogers亞洲首展「Burn, Gleam, Shine」及由香港L'ÉCOLE 珠寶藝術學院主辦之獨家暑期活動；K11 Art Mall亦舉辦了全港首個辣文化體驗展 「倒瀉咗支辣椒油」，為觀眾帶來全新味覺體驗。

K11集團指，將繼續推出不同種類文化藝術活動及提升商戶組合，展望本年度人流及總銷售額將持續向好。



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