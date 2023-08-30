【大行點睇】摩通：明年面臨電價下調風險 內地電力股目標價齊下調

摩根大通表示，建議投資者將年初至今股價表現跑贏的內地電力公用事業股先行獲利，除了認為煤炭價格下跌的利好因素或已反映於今年上半年的盈利強勁回升外，亦考慮到明年電價下調風險下，企業利潤率或將受壓，並將華潤電力（00836）、中國電力（02380）及華能（00902）等股的目標價下調。

該行將潤電及中國電力的評級均由「增持」下調至「中性」，潤電目標價由21元降至17.5元，中國電力目標價則由3.8元降至3.2元；華能（00902）H股維持「中性」，目標價從4.3元降至4.1元，A股（深：600011）亦列入負面催化劑觀察名單。



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該行指出，在經濟低迷及煤炭價格低迷的情況下，獨立發電廠明年起或要以較低電價重新制定電力合同。另外自2021年以來新燃煤機組快速批准後，中期而言利用小時數亦可能面對阻力，造成燃煤的獨立發電廠估值吸引力下降，與可再生能源營運商相比溢價或超過20%。



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記者：鄭昊彤