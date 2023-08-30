【公司業績】北京控股上半年純利減7.6% 派中期息大增86%至93仙

北京控股（00392）公布今年上半年的中期業績，期內收入按年增5.1%至483.6億元，毛利亦按年增5.7%至71.7億元；純利則按年減少約8%至46.5億元，撇除一次性事項影響的經營性利潤為39.2億元，按年減少24.6%，主要受到人民幣貶值、利率上調及中國燃氣利潤下滑所致；宣布派中期現金股息每股93港仙，按年大增86%。

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集團表示，上半年收入增長主要來自燃氣銷售營業收入上升。其中，燃氣銷售營業收入358.7億元，啤酒銷售營業收入77.2億元，環境業務營業收入47.3億元。

按分部業績，北京燃氣主營業務稅前利潤達35.5億元；北控水務上半年純利按年上升124%至15.6億元，集團攤佔淨利潤6.4億元，按年增加126.8%；境內固廢項目包括北控環境（00154）及北控環保等期內合共實現純利2.7億元，按年增長141.6%；集團持有的燕京啤酒（深：000729）的直接控股公司燕京有限，期內稅前利潤錄7.7億元，按年增29.5%。

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集團攤佔中國燃氣（00384）2.3億元利潤，則較去年同期大幅下降71.4%，主要由於持續萎靡的房地產市場叠加疫情因素，導致新增接駁量出現下滑，以及在氣源供應緊張背景下，城燃企業採購價格上漲但缺乏合理順價機制，導致銷氣價差明顯下降所致。

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記者：鄭昊彤