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【異動股】達勢股份上半年由虧轉盈賺875萬元 股價最高一度漲兩成

股樓投資 16:14 2023/08/30

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達勢股份（01405）公布截至6月底止中期業績，收入13.8億元（人民幣，下同），按年增51.5%，期內亦由虧轉盈賺875.1萬元，上年同期為蝕9,547.5萬元；每股盈利0.08元。不派中期息。受業績帶好，達勢周三（30日）股價高開後持續上漲，最高升兩成見52.85元，至收市報52.1元，升幅18.4%。

 

按業績，公司非國際財務報告準則計量經調整淨虧損亦收窄至1,744.5萬元，對比去年同期蝕6,886.6萬元；公司表示，中國內所有市場的收益均實現強勁增長，來自上海及北京的收益按年增加30.3%至7.6億元，其中超過75%的收益來自外送訂單。新增長市場的收益增長更為強勁，按年大增88.7%至6.2億元，佔集團總收益的45.1%。


 

 

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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業務前景方面，集團計劃於今年開設約180家門店，而上半年已淨開84家新店。截至2023年8月20日，已增開20家門店，另有28家門店在建，25家門店已簽約或獲批，有望實現2023年全年的開店目標。集團表示將進一步滲透現有市場的同時進入更多新城市。而隨著規模的不斷擴大及門店數量的持續增加，亦將進一步提高成本效率。

 

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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達勢股份（01405） 異動股 每股盈利 目標價 市盈率 大行報告 市場動向 港股

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