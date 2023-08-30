美記者報導芝加哥搶劫案激增 當場遭持槍搶劫

美國環球電視網 （Univision）記者周一（28日）凌晨於芝加哥街頭，報導當地搶劫案激增，竟當場遭匪徒持槍搶劫。受害記者形容今次經歷相當諷刺，有指當地警方尚未拘捕涉案疑犯。

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記者與一名攝影師當地周一凌晨4點半左右，前往北密爾沃基大道（North Milwaukee Avenue）1200號的Wicker Park街區，準備在半小時內完成直播報導。

當日報導影片

但一輛黑色SUV和一輛灰色轎車突然停下來，有3名戴著滑雪面罩的持械男子從車輛步出。三名匪徒先要求記者和攝影師交出身上金錢，再搶走兩袋設備、攝影機及攝影師的背囊，然後逃去無蹤。

Univision證實兩名受害人均為男性及該公司員工，未有受傷。

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外媒引述受害記者指，雖然被盜物品當中只得攝影機為貴重物品，損失未算慘重，但他認為今次經歷相當諷刺。

他直言作為一名記者，自己永遠不想成為新聞焦點，沒有想過自己在報導這件事時，會意外成為主角。

芝加哥於當地周日（27日）下午至周一早上，最少有30人遭到搶劫或劫車。Univision電視台職員被搶劫的數小時前，一名婦女在同一街區被三名男子劫車。

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責任編輯：鄭錦玲