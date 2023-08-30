  • 30°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美記者報導芝加哥搶劫案激增 當場遭持槍搶劫

環球社會熱點 16:00 2023/08/30

分享：

分享：

美國環球電視網 （Univision）記者周一（28日）凌晨於芝加哥街頭，報導當地搶劫案激增，竟當場遭匪徒持槍搶劫。受害記者形容今次經歷相當諷刺，有指當地警方尚未拘捕涉案疑犯。

佐治亞州控方冀快速審訊 集體處理特朗普選舉舞弊案 【下一頁】

記者與一名攝影師當地周一凌晨4點半左右，前往北密爾沃基大道（North Milwaukee Avenue）1200號的Wicker Park街區，準備在半小時內完成直播報導。

當日報導影片

但一輛黑色SUV和一輛灰色轎車突然停下來，有3名戴著滑雪面罩的持械男子從車輛步出。三名匪徒先要求記者和攝影師交出身上金錢，再搶走兩袋設備、攝影機及攝影師的背囊，然後逃去無蹤。

Univision證實兩名受害人均為男性及該公司員工，未有受傷。

特朗普涉推翻大選聆訊2024開庭 「超級星期二」前夕 【下一頁】

外媒引述受害記者指，雖然被盜物品當中只得攝影機為貴重物品，損失未算慘重，但他認為今次經歷相當諷刺。

他直言作為一名記者，自己永遠不想成為新聞焦點，沒有想過自己在報導這件事時，會意外成為主角。

芝加哥於當地周日（27日）下午至周一早上，最少有30人遭到搶劫或劫車。Univision電視台職員被搶劫的數小時前，一名婦女在同一街區被三名男子劫車。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

佐治亞州控方冀快速審訊 集體處理特朗普選舉舞弊案
今日
佐治亞州控方冀快速審訊 集體處理特朗普選舉舞弊案
美北卡州大學爆槍擊 學生跳窗逃生 槍手為中國博士生（第二版）
2023/08/29
美北卡州大學爆槍擊 學生跳窗逃生 槍手為中國博士生（第二版）
西班牙足總主席母絕食抗議 檢察官展開調查強吻
2023/08/29
西班牙足總主席母絕食抗議 檢察官展開調查強吻
特朗普涉推翻大選聆訊2024開庭 「超級星期二」前夕
2023/08/29
特朗普涉推翻大選聆訊2024開庭 「超級星期二」前夕
美FAA調查 4800機師涉瞞報重大健康問題
2023/08/28
美FAA調查 4800機師涉瞞報重大健康問題

你可能感興趣

佐治亞州控方冀快速審訊 集體處理特朗普選舉舞弊案
今日 15:06
佐治亞州控方冀快速審訊 集體處理特朗普選舉舞弊案
美北卡州大學爆槍擊 學生跳窗逃生 槍手為中國博士生（第二版）
18:07 2023/08/29
美北卡州大學爆槍擊 學生跳窗逃生 槍手為中國博士生（第二版）
西班牙足總主席母絕食抗議 檢察官展開調查強吻
14:08 2023/08/29
西班牙足總主席母絕食抗議 檢察官展開調查強吻
罪案 電視台 搶劫 記者 芝加哥 美國

下一篇文章

佐治亞州控方冀快速審訊 集體處理特朗普選舉舞弊案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

加國今年入境留學生近百萬 憂移民系統信心受損
加國今年入境留學生近百萬 憂移民系統信心受損
【俄烏戰爭】美增烏軍援近20億 普里戈任家鄉下葬（持續更新）
【俄烏戰爭】美增烏軍援近20億 普里戈任家鄉下葬（持續更新）
西班牙足總主席母絕食抗議 檢察官展開調查強吻
西班牙足總主席母絕食抗議 檢察官展開調查強吻
美斯貼身保鑣為前海豹突擊隊員 身手獲讚由碧咸親聘
美斯貼身保鑣為前海豹突擊隊員 身手獲讚由碧咸親聘
英航空系統故障影響料維持數日 希斯路未恢復
英航空系統故障影響料維持數日 希斯路未恢復
美北卡州大學爆槍擊 學生跳窗逃生 槍手為中國博士生（第二版）
美北卡州大學爆槍擊 學生跳窗逃生 槍手為中國博士生（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款