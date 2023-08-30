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【電動車】比亞迪王傳福：維持今年銷售300萬輛汽車　有信心可達標

股市 15:15 2023/08/30

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【電動車】比亞迪王傳福：維持今年銷售300萬輛汽車　有信心可達標

儘管中國的經濟走弱，且汽車行業價格戰激烈。據《彭博》引述參會人士透露，比亞迪 （01211） 創始人暨董事長王傳福在分析師會議上表示，公司仍然有信心今年銷售300萬輛汽車。年初至7月，比亞迪已售出151.7萬輛純電動和混合動力乘用車，達到年度目標的一半。

比亞迪今（30日）再升3.1%，報245.2元。

這些人士指，比亞迪還暗示2023年下半年將繼續保持穩健盈利，這讓公司前景看起來一片光明。

比亞迪上半年業績強勁，純利按年升2倍至109.5億元人民幣，營業額按年升72.7%至2601.2億元。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

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【大行報告︱電動車】比亞迪經歷價格戰次季毛利率續增　一文看清大行點評

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【吉利業績】吉利半年銷量增13%、盈利微升1%　價格戰下汽車均價仍升7%　管理層：内地車市價格戰持續、進入新淘汰賽（第二版）

編輯：姚卓然

比亞迪股份（01211） 港股 電動車 汽車
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