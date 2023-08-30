▲ 【電動車】比亞迪王傳福：維持今年銷售300萬輛汽車 有信心可達標

儘管中國的經濟走弱，且汽車行業價格戰激烈。據《彭博》引述參會人士透露，比亞迪 （01211） 創始人暨董事長王傳福在分析師會議上表示，公司仍然有信心今年銷售300萬輛汽車。年初至7月，比亞迪已售出151.7萬輛純電動和混合動力乘用車，達到年度目標的一半。

比亞迪今（30日）再升3.1%，報245.2元。

這些人士指，比亞迪還暗示2023年下半年將繼續保持穩健盈利，這讓公司前景看起來一片光明。

比亞迪上半年業績強勁，純利按年升2倍至109.5億元人民幣，營業額按年升72.7%至2601.2億元。

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編輯：姚卓然