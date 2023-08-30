【香港迪士尼】 「創夢家」銅像10月現身灰姑娘旋轉木馬前方 華特迪士尼精神啟發粉絲追夢

適逢華特迪士尼公司100周年和香港迪士尼樂園18周年，華特‧迪士尼與米奇老鼠的「創夢家」銅像亦登陸香港迪士尼樂園，由即日起至 9 月 30 日會在「創夢家預覽館」展出，「奇妙處處通」會員可以率先欣賞，10月便會移師到灰姑娘旋轉木馬面前與大家見面。

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「創夢家預覽館」除展出華特 ‧ 迪士尼和米奇老鼠的銅像和啟迪故事，還特別呈獻來自華特迪士尼檔案館的珍藏。另外，為慶祝華特迪士尼公司 100 周年，「奇妙處處通」會員只要於社交平台 Facebook 或 Instagram 按指定步驟分享帖文，即有機會換領「創夢家」限定紀念品一份。詳細換領方法請參考官方網站 。

按圖看創夢家預覽館和「創夢家」銅像：

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四位迪士尼粉絲 （由左至右：Alex，Roger，Kaitey，Keith）

銅像對粉絲意義非凡

華特‧ 迪士尼憑其創夢精神，打造出家傳戶曉的迪士尼樂園。是次「創夢家」銅像的進駐對一眾迪士尼粉絲而言更是意義重大。喜歡迪士尼已40年的Keith，收集了約萬多件的迪士尼收藏品。他對於是次銅像能夠出展在香港，表示非常開心和感動，「世界各地每一個地方都有銅像，香港終於等到這個機會。」 他亦指銅像的設計令他非常感觸，因為華特先生在小時候亦曾陪著他的兩個女兒玩旋轉木馬，而今次將銅像放置在灰姑娘旋轉木馬面前，他指「那個位置，加那個木凳，加上華特先生，加上米奇」，直言能令他陷入華特先生當時的情景，亦體驗出華特對家庭的概念。

另外，來自美國密蘇里州馬瑟林市「華特迪士尼故鄉博物館」董事會志願成員Roger Yamashita亦為此遠道而來，他表示，華特先生背後的每個故事都很有趣和鼓動人心。他又指，華特在四歲時，曾為馬瑟林市孩子們表演馬戲，並向每人收取 5 美分的進場費，不過他的「馬戲團」其實只是給農場動物穿上各式服裝，當孩子看到華特的所謂「馬戲團」，不過是穿着戲服走來走去的動物，便回家向父母投訴，後來華特亦將錢退還給孩子們。 Roger相信，這是華特上的最早一課之一，令華特學會高質素「表演」的重要性，亦因為只有這樣的「表演」，才能令人們快樂。

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啟發粉絲夢想加入迪士尼

而香港土生土長的Kaitey亦受到華特．迪士尼的故事和作品啟發，她表示從中學時期便夢想到美國迪士尼樂園工作，然後在命運安排下，進入了香港迪士尼工作，這令她更有機會接觸到迪士尼的奇妙。Kaitey後來更加成為「文化大使」，代表香港迪士尼到美國佛羅里達州華特迪士尼世界體驗工作，並實現了到美國迪士尼工作的夢想。 Kaitey現時擔任香港迪士尼樂園度假區銷售及營銷推廣部活動統籌主任，她表示自己憑著華特‧迪士尼提出的 4C（Curioisty 好奇心、confidence 自信心、courage 勇氣和 constancy 恆心）堅定不移地追求目標，在迪士尼樂園工作更形成了一種使命感，使她覺得不僅僅是在這裡工作，而是不斷為身邊的人帶來歡樂。

另一位同樣在迪士尼工作的香港迪士尼樂園營運組長Alex，在小時候因拾獲得第一隻米奇老鼠公仔 ，令他對迪士尼產生興趣， 更漸漸成為粉絲，Alex表示公仔仍保存至今，他認為，「米奇老鼠就是開心的代表」，當初是為了每天都能看見米奇老鼠，才進入迪士尼工作。Alex到過世界各地的迪士尼樂園，也去過位於美國三藩市的 Walt Disney Family Museum，為更深入了解華特創夢的經歷。他認為迪士尼是一個創夢的地方，啟發大家努力追求自己的夢想。全新華特.迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」見證過去 18 年，香港迪士尼樂園一直在不斷創新和發展，並繼續期盼著無限未來。

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