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【元宇宙培訓】學徒招募計劃　打造多元化團隊

12:00 2023/09/03

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埃森哲近年積極布局元宇宙，除會安排新入職員工走進元宇宙培訓外，更會以3D方式向客戶介紹和探討各種創新技術。（埃森哲）

埃森哲（Accenture）認為科技是人才戰略的重要工具，所以重視採用AI等科技進行招聘。其行政總裁Julie Sweet強調，開發「負責任」的AI部署也是很重要，故此研發時，需要作出全面的了解與審查，以確保它擁有高透明度以及清晰的邏輯去運作。

社會低層揀蟀 投資適合人才

招聘方針上，埃森哲承諾到2025年實現性別平等，包括在一些國家或地區，針對種族和族裔多元化制定具體的目標，當中對多元化的定義，就包括殘疾人士和同性戀者，從而建立一個足夠多元化的人才庫。

此外，埃森哲也會以不同方法擴大獲取人才的渠道，協助打造更多元化的團隊，並為社會產生積極影響力。

【人才培訓】埃森哲年花78億再培訓　重視創造人才

Julie舉例，在2016起該公司就推行一個名為Skills to Succeed的學徒招募計劃，在低層社會群體中尋找及培訓適合的人才，至今參加者的累積人數已超過1,200人。

Julie表示，這些學徒都有非常困難的經濟背景，以往是無法以傳統的招聘方式在埃森哲找到工作。她認為作為管理層，必須跳出框框思考，真正關注技能和潛力，然後投資培訓值得的人才。她再次強調創造人才的重要性，並指出這些學徒都是該公司最好的員工，不但學習能力強，而且流失率甚低。

進出虛擬與現實 建立聯繫

另一方面，說起元宇宙，總會想到Meta是先驅者，但其實早在2007年時，埃森哲已着手研究相關基礎技術。該公司認為未來是屬於Phygital，一種物理（Physical）世界與數碼（Digital）世界融合的新狀態，透過元宇宙技術，可讓員工輕鬆地在虛擬與現實之間進出，而人與人之間的聯繫和生產力也能維持不變。

埃森哲透過微軟（Microsoft）MR混合實境（Mixed Reality）平台Mesh的技術，推出名為One Accenture Park的元宇宙，並斥資2,300萬美元（約1.8億港元）購買6萬部Oculus VR耳機，讓逾15萬名員工進行入職訓練。

Julie Sweet表示，研究表明短期衝刺的沉浸式學習，例如30分鐘進入元宇宙的體驗，會對學習進度帶來正面的影響力。

【AI內衣店】Wacoal引入AI機械人　與店員協調分工

新員工都會在入職的首數天進入One Accenture Park，認識不同新同事並與他們交談，同時會在培訓區域和虛擬實驗室中，學習需要的知識。

她又提到One Accenture Park甚受員工歡迎，認為可幫助他們加深認識和探索元宇宙，同時讓員工學習，在體驗過程中與更多人建立連繫，這對新人適應新的工作環境甚有幫助。

記者：陳卓賢

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