【分析】商湯為何遭券商勁劈目標價?

▲ 【大行報告｜20】商湯中期蝕31億人幣 中資券商同削目標價、中金狠劈53.5%

港股AI龍頭商湯 （00020） 上半年虧損31.23億元（人民幣，下同），按年只略降1.1%，經調整虧損23.9億元，按年收窄6.7%。多間中資券商績後下調商湯目標價，提到商湯減少依賴非核心的智慧城市業務，下調商湯今年全年收入預測，但料AIGC（生成式內容）業務盈利改善，嚴控成本見效，下調全年調整後淨虧損。

券商 商湯績後目標價 中銀國際 2.85元降至1.75元 中金 4.3元降至2元 招銀國際 3.45元降至2.3元 建銀國際 3元降至2.45元 海通國際 3.6元降至3.4元

中金：商湯收縮智慧城市2G業務

中金指出，商湯上半年受智慧城市及商業承壓影響，表現不及預期，提到商湯智慧城市半年收入1.8 億元，按年跌57.7%，公司對於2G（服務政府）業務保持穩健收縮戰略，佔公司收入比例已下降至13%，期內商湯聚焦精品項目以求優化現金流，一二線城市收入佔比較去年同期34%提升至64%。

中金又稱，商湯上半年回款仍面挑戰，下半年有望趨於改善，上半年貿易應收款周轉天數達到459天，去年同期為403天，減值準備佔貿易應收款比重37.8%，按年增14.4百分點，是智慧城市為主的客戶具備較長賬齡所致。

嚴控成本 AIGC業務盈利改善

盈利層面，中期毛利率45.3%，按年降20.7個百分點，原因是期內受客戶需求波動影響，AI芯片類及AIDC （人工智能數據中心）服務類佔比偏高，不過，公司成本控制效益顯現，淨虧損率219.3%，較去年同期收窄7.4基點。

中金稱，考慮到公司智慧城市業務回款弱於預期，下調2023及24年收入預測16.9%及28.2%，至42.6億及48.6 億元。中金稱，商湯AIGC（生成式人工智能）賦能下業務盈利端改善，調整2023及24年經調整淨虧損，下調8.7%及7.8%，至19.2億及11.8 億元。中金提到，由於AI 行業估值中樞下移，下調商湯目標價53.5%至2元，維持買贏大市評級。

招銀國際：商湯正優化業務戰略 下調全年收入預測

招銀國際將商湯目標價由3.45元削至2.3元，維持買入評級。招銀國際稱，商湯科技上半年優化其業務戰略，減少對非核心的智慧城市業務依賴，專注發展AIGC業務，AIGC相關業務佔中期總收入的20%，預計這調整將推動總收入下半年按年增長18%，釋放營運槓桿。

招銀國際將商湯2023至2025年的收入預測下調10%至13%，但考慮到更嚴格營運支出控制，其是研發相關人員成本，調整後淨虧損在2023年至2025年將進一步減少，至35億、30億元及22億元。

預計AIGC長遠推動毛利率重回50%

招銀國際稱，商湯上半年毛利率下降21個百分點，主要是由於對人工智能基礎設施的早期投資，預計AIGC業務毛利率將逐步提高，隨著商業化的進一步改善，長遠推動整體毛利率回到約50%。

招銀國際表示，看好商湯科技在中國市場上抓住AIGC機遇，認為其具備良好的優勢，包括：1）穩固的人工智能基礎設施；2）在大型模型開發方面的強大經驗和專業知識； 3）在不同領域擁有豐富的使用案例。

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記者：李哲毅