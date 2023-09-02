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【人才培訓】埃森哲年花78億再培訓　重視創造人才

14:00 2023/09/02

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埃森哲行政總裁Julie Sweet認為科技素養（Technology Literacy）是重要而基本的能力，即使不是程式員、AI或者雲端專家，都需要對這些科技有基本的認識和理解。（埃森哲）

大辭職潮的影響力繼續在全球蔓延，企業仍面臨人才流失的困局，但管理諮詢公司埃森哲（Accenture）卻透過人工智能（AI）等高科技匹配人力資源需求，成功在18個月內增聘20萬人，當中不乏大量專業人士。

埃森哲主要為客戶提供戰略諮詢、數碼技術等服務及解決方案，需要各種技能專才。該公司約有70萬員工，當中20萬人是在疫情最嚴峻時期招聘，稱得上是全球人才爭奪戰的大贏家。

專才技能廣泛 要求積極學習

對於招聘策略的成功，埃森哲行政總裁Julie Sweet就歸因於正確的起步點。「大部分企業的焦點都在如何招聘人才，但我們考慮人才時，實際是思考自己如何能成為人才的創造者，而不必總是單靠招聘人才。我們更關注的是，當人才來到公司後，可以如何釋放他們的潛力。」

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在2021及2022年，埃森哲收到逾460萬份履歷（CV），Julie坦言是採用涉及AI技術的高接觸招聘模型（High-touch Recruiting Model）的成效。埃森哲需要的人才技能很廣泛，包括網安專家、雲端創健者，以至熟悉供應鏈運作的專才，而該模型正能將履歷與公司的需求技能配對，幫助他們快速獲取合適的人才。

除「硬技能」外，埃森哲亦十分重視「軟技能」。Julie強調，雖然技能是僱用人才的重要考量，但他們的學習積極性及熱情度，才是他們能否走得更遠的關鍵。她提到：「世界每天都變得很快，這對技能的需求亦一樣。研究指出，在2017年成為世界500強企業所需的技能，當中約40%現在已被其他技能取代。」

她認為，卓越、自信和謙遜的態度是最重要的領導力，也是建立強大團隊的重要指標。在校園進行招聘活動時，她建議可以詢問應徵者，「於過去半年，學到甚麼知識是學校以外地方獲得？」作為面試問題，因為這是了解一個人學習積極性的簡單而有效方法。

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除招聘人才的方法外，埃森哲也很重視創造人才，因此會提供不同的再培訓計劃予員工。Julie表示該公司每年會花費約10億美元（約78億港元），平均為每位員工培訓40小時。

Julie指出，埃森哲有能力招聘到他們所需要的員工，背後是涉及非常複雜的預測技能需求方法。由於該公司擁有龐大的員工數據庫，能清楚每位員工的技能，因此可透過AI算法來確認哪些人有能力學習甚麼新技能，同時了解甚麼技能最貼近公司的需要，然後實踐相關的培訓。

龐大數據庫 按能力學新技能

例如在疫情初期，綫上應用需求急劇增加，需向眾多企業客戶提供必須的數碼協作工具，所以在6個月內，埃森哲就通過為期8至15周的再培訓項目，提高了10萬名員工的數碼技能，分配他們到不同領域以應對市場需求。而站在員工立場，他們亦感到自己一直被投資，這亦成為吸引員工留在埃森哲工作的原因。

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此外，埃森哲也會為企業客戶的員工提供培訓。以能源巨企雪佛龍（Chevron）為例，埃森哲就與該公司合作建立了一所學校，現時已為逾2萬人傳授需要的數碼技能。

記者：陳卓賢

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