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佐治亞州控方冀快速審訊 集體處理特朗普選舉舞弊案

環球社會熱點 15:06 2023/08/30

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美國佐治亞州富爾頓縣（Fulton County）早前就涉嫌選舉舞弊，向前總統特朗普（Donald Trump）在內等19人提出刑事檢控。檢察官被指希望集體審訊19人，提出「快速聆訊」（speedy trials）請求。

特朗普涉推翻大選聆訊2024開庭 「超級星期二」前夕 【下一頁】

富爾頓縣檢察官威利斯（Fani Willis）周二（29日）向縣高等法院提出，希望集體聆訊19名涉嫌選舉舞弊的被告。同時，威利斯亦要求法庭定立限期，要求各被告在此之前提出分開聆訊。

威利斯反對案件被分拆成不同聆訊，表示所有被告應同時接受審訊。她希望法庭最起碼讓提出願意「快速聆訊」的被告案件，集中同一時間開庭審理。

特朗普自首大頭相成商機 推出多款周邊商品籌款 【下一頁】

據悉，暫時只有律師Kenneth Chesebro及鮑威爾（Sidney Powell）要求接受快速聆訊。只有Chesebro有暫定聆訊日期，10月底開庭。如果其他被告提出快速聆訊要求，案件相信最快11月3日開始集體審理。不過，特朗普及其他被告估計不會希望快速聆訊。

威利斯上周提出，希望特朗普及其前代表律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）等被告，一同Chesebro案件在10月23日開庭。但特朗普代表律師隨即入稟反對，並要求分開審訊。

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責任編輯：吳漢培

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