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【業績速報】申洲中期純利跌1成至21.27億 中期息每股0.95元 跌11%

股樓投資 15:06 2023/08/30

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申洲國際（02313）公布，截至今年6月底止，中期純利21.27億元（人民幣，下同），按年下跌10%；營業額115.6億元，按年下跌14.9%；派中期息每股0.95元，下跌11%

申洲周三（30日）股價下跌，截至中午3時，報75.9港元，下跌1.4%，成交額3.4億元。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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集團營業額下跌主要由於：1) 全球市場需求疲軟，尤其是歐洲和美國市場之需求降幅較大；及2）期內，多數零售品牌商尚處於去庫存期，影響了客戶對當期銷售的採購需求。

毛利減少至約25.9億元；毛利率約為22.4%，跌0.2個百分點，主要因素為：1) 期內全球服裝消費需求疲軟，大多數品牌客戶尚處於去庫存階段，導致對集團之訂單需求減少，產能利用率未能達到正常水準；及2）集團於柬埔寨和越南有新擴充之產能，但員工人數尚未達到設計規模，員工的生產效率尚有進一步提升空間，新增產能對集團之盈利貢獻尚處於過渡期。

管理層對下半年持審慎樂觀的預期：「當前，品牌商之去庫存壓力已有緩解，消費需求亦有逐步恢復增長之跡象，預期下半年之業務與上年同期之對比情況將優於今年上半年，集團之產能利用水平亦將逐步改善。」

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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    記者：李兆明

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    派息 申洲國際（02313） 純利 營業額 港股 中國

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