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【虛假訊息】Meta刪除逾7千Facebook帳戶　稱涉中國大規模虛假訊息活動

科技 17:10 2023/08/30

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Meta全球威脅情報負責人Ben Nimmo表示，已在Facebook上刪除逾7,700個帳戶及930個專頁。（法新社）

Facebook、Instagram（IG）等社交平台，是網民發表言論及接收訊息的常用途徑。Meta表示，日前已在Facebook刪除逾7,700個帳戶，並指這些帳戶經常發表宣揚中國及批評西方的言論，且涉及中國的大規模虛假訊息活動。

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Meta全球威脅情報負責人Ben Nimmo表示，已在Facebook上刪除逾7,700個帳戶及930個專頁，因為它們側重發布有關中國新疆的正面評論，同時試圖散播對美國的負面評論，並用多種語言散布關於新冠疫情起源的虛假訊息。

他形容，這些帳戶和專頁組成的「垃圾訊息偽裝」（Spamouflage）網絡，是「世上已知的最大跨平台秘密影響活動」，其活躍地點不但包括Facebook和IG，還有TikTok、YouTube、Medium、Reddit和Tumblr等50多個社交平台和網絡論壇。

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Meta提到，這些問題帳號的用戶分布於中國各地，但上線與活動時間明顯顯示他們是一群每天依工作日程安排到辦公室上班的人。

責任編輯：陳卓賢

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