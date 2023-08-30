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英國受加息衝擊 今年住宅交投量料降至10年低位

環球經濟金融 14:14 2023/08/30

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英國物業網站Zoopla指，由於加息削弱房地產需求，預計今年住宅交投量將降至過去10年來低位。Zoopla估計利率需回落至5厘以下水平，今年下半年的樓市需求才有望回升。

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Zoopla預計今年的住宅交投量會按年跌21%，至大約100萬個單位，將創下自2012年以來的最低水平。

根據抵押貸款機構Nationwide的數據，7月樓價跌3.8%，創過去14年以來最大跌幅，主因為高息打擊民眾承造按揭入市的能力。

今年來自按揭買家的住宅交投量將下跌28%，而全資入市買家的交投量僅會跌1%，前者通常佔整體交投量三分之一。

Moneyfacts的數據顯示，周二（29日）當地的兩年期定息抵押貸款利率為6.73厘，平均五年期定息抵押貸款利率則為6.21厘。

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部分貸款機構最近幾周已下調利率。Zoopla指按揭貸款利率已開始緩慢回落，不過利率料需回落至5厘以下水平，今年下半年的樓市需求才有望回升。

Zoopla更表示，過去四周的住宅需求較過去五年同期的平均水平低34%。雖然英國今年的租金水平急增，但租樓成本平均仍較按揭貸款還款成本低一成。

Zoopla執行董事唐納爾（Richard Donnell）表示，英國樓價今年也上升0.1%，但交投量仍為受上升借貸成本影響最大的指標。

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責任編輯：鄭錦玲

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