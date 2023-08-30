俄羅斯不調查普里戈任墜機 拒按照國際規定

俄羅斯據報已經通知巴西航空機構，不會按照國際慣例，就僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）乘坐巴西製私人飛機發生意外展開調查。

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普里戈任上周被指在乘搭巴西製造的Embraer客機時墜機身亡，同行另外9人亦遇難。按照國際規定，空難發生後相關國家多數會就意外展開調查，包括客機生產的國家。

但巴西空難預防及研究中心（CENIPA）向路透社透露，上周曾向俄羅斯發出電郵，建議就普里戈任墜機事件展開調查，莫斯科政府隨後拒絕。

根據國際民航組織（International Civil Aviation Organization）指引，莫斯科飛往聖彼得堡屬內陸航班，並不受業內規定空難調查的「附件13」（Annex 13）限制。

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CENIPA主席莫雷諾（Brigadier Marcelo Moreno）亦表明，調查只是建議，俄國當局無責任聽從。但他重申，只要俄國願意開啟調查，CENIPA願意參與。

普里戈任墜機意外上周發生後，美國及西方政府懷疑幕後黑手為俄羅斯政府。克里姆林宮堅決否認涉事，但瓦格納早前叛亂及普里戈任多次抨擊俄國防部與軍隊早已有傳引起俄羅斯政府不滿。

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責任編輯：吳漢培