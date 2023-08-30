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【YouTube新政策】YouTube違規用戶參加「教育培訓課程」　取消終身警告

科技 15:30 2023/08/30

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YouTube表示，新政策的目的是給予機會，讓違規用戶了解自己為何會「越界」。（法新社）

任何違反YouTube社群準則的用戶，都會被YouTube發出終身警告，且刪除相關違規影片。但YouTube日前推出新政策，只要違規用戶選擇參加「教育培訓課程」（Educational Training Course），則可以取消該賬戶的終身警告。

【YouTube新政策】YouTube違規用戶參加「教育培訓課程」　取消終身警告

YouTube表示，新政策的目的是給予機會，讓違規用戶了解自己為何會「越界」，同時也給予機會讓他們參加多個學習課程。不過，如果用戶在參加這些課程後，在90天內再違反相同規則，該賬戶將恢復終身警告。

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然而，若在90天期限結束後，該用戶才再違反YouTube社群準則，也有機會通過參加另一個教育培訓課程，來取消終身警告。但該公司強調，參加教育培訓課程絕不能成為濫用YouTube規則的藉口，若發現有用戶多次違規，也可能決定終止其帳戶。

責任編輯：陳卓賢

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