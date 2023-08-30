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【業績｜內房股】雅居樂上半年轉蝕44.8億人幣　預計國內市場需求仍然不足

股市 12:29 2023/08/30

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【業績｜內房股】雅居樂上半年轉蝕44.8億人幣　預計國內市場需求仍然不足

早前更新盈警的雅居樂 （03383） 公布，上半年營業額200.02億元（人民幣，下同），按年跌36.8%；虧損44.75億元，去年同期賺24.01億元，每股蝕0.963元。雅居樂上半年預售金額為282.3億元，按年降28.4%，而淨負債比率為58.7%，較去年底升1.4個百分點。

對於上半年虧損原因，雅居樂解釋，房地產經營環境仍欠佳因而導致物業銷售放緩，整體物業銷售面積下降，毛利率亦較去年同期有所下跌；期內出售附屬公司及出售以權益法入賬之合營企業或聯營企業錄得虧損，去年同期則為盈利；期內金融資產公允值變動錄得虧損；及人民幣持續貶值導致淨匯兌損失。

實際借貸利率增1.69個百分點

截至6月底止，雅居樂持有預計總建築面積約3864萬平方米的土地儲備。雅居樂上半年實際借貸利率為7.28%，按年增1.69個百分點，截至6月底，現金及銀行存款總額為153.75億元，較去年底降4.4%。

雅居樂表示，總借款為575.68億元，當中1年之內還款的「銀行借款」以及「境內債、商業物業資產支持證券、番禺資產支持證券、中期票據及可交換債券」分別為174.52億及40.36億元。

國內需求不足 料中央調整房地產政策

下半年展望方面，雅居樂稱，國內市場需求仍然不足，推動高質量發展仍需加力，隨著疫情影響消退，中國經濟預計下半年有望邁向擴張性增長。雅居樂稱，中央政府將適應中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

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編輯：李哲毅

雅居樂集團（03383） 港股
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