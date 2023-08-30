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Burger King被控漢堡肉量得廣告相一半 要求駁回訴訟遭拒

環球社會熱點 13:00 2023/08/30

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美國有一批消費者向連鎖快餐店Burger King提出集體訴訟，指控Burger King供應的漢堡包肉量僅得廣告照片中的一半，質疑該公司誤導顧客。Burger King要求駁回訴訟，遭法院拒絕。

普里戈任家鄉下葬 普京表明唔出席 【下一頁】

原告指控Burger King的廣告照片中，招牌華堡（Whopper）的內餡明顯溢出，效果看起來比起漢堡實物大35%，肉量看起來為實物的兩倍有多。

美國有一批消費者向連鎖快餐店Burger King提出集體訴訟。

招牌華堡實物

招牌華堡廣告圖

華堡的內餡明顯溢出

Burger King發聲明，指原告一方的主張錯誤。

  • 原告認為Burger King利用失實的廣告照片，欺騙購買這款產品的顧客，要求該公司向所有購買這款商品而受騙的顧客作賠償。

官方網站顯示，華堡有足三兩重的烤牛肉，配酸瓜、茄汁、新鮮番茄、生菜和洋蔥。

Burger King則要求法院駁回訴訟，指該公司不需要烹飪出與照片相同無異的漢堡，指廣告中的食物賣相是為盡可能讓人胃口大開。

【俄烏戰爭】普京下令 瓦格納必須宣誓效忠俄羅斯 【下一頁】

不過邁阿密地區法官奧爾特曼（Roy Altman）周二（29日）駁回上述請求，指Burger King必須作辯護，也允許原告一方基於過失或不當得利索賠。

Burger King同日發聲明，指原告一方的主張錯誤，廣告中的華堡牛肉餅與公司於全國各地供應的實物相符。

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責任編輯：鄭錦玲

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