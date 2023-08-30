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【大行報告】高盛調低中海外目標價惟維持「確信買入」　四原因降未來3年每股盈利預測

股市 12:23 2023/08/30

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【大行報告】高盛調低中海外目標價惟維持「確信買入」　四原因降未來3年每股盈利預測

高盛指，中海外 （00688） 上半年核心利潤下跌20%至138億元人民幣，佔該行全年估計的50%，收入遜預期，但毛利率提升抵銷有關影響。因應中海外最新的併購項目，以及人民幣匯價，高盛調低中海外目標價18%至23.2元，評級維持「確信買入」。

高盛因應4大原因，調低中海外2023至2025年每股盈利預測平均19%，以反映（1）物業發展入帳步伐緩慢，並調低2023至2025年物業發展收入平均19%；（2）預期投資收入疲弱，故調低2023至2025年物業投資收入平均9%；（3）調高2023年毛利率0.8個百分點，以反映高毛利項目入帳改善，但基於2023年銷售單價下跌，因此調低2024至2025年毛利率平均4個百分點；（4）調低2023至2025年土地增值稅（LAT）33%。

高盛表示，現時內房行業特別是民企內房受流動性壓力拖累，但該行相信中海外最有能力提高市場佔有率，並於直接受惠於內房市場復甦。現時中海外股價較2023年末每股資產總值（NAV）折讓46%，預測市盈率約6倍，預測市帳率約0.4倍，股息率約4厘，為國企內房股中最具吸引力的公司。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

相關文章：【内房危機】廣州落實「認房不認貸」　中海外、龍湖齊升逾2%

相關文章：【業績｜內房】中海外高開逾2%　上半年少賺逾19%　中期息削逾12%至35仙

編輯：陳韻妍

港股 中國海外發展（00688） 內地物業 個股分析 大行報告 國企內房股
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