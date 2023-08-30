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【業績｜藍籌股】申洲國際半年少賺10%、中期息削至0.95元　品牌商去庫存壓力緩解、產能利用將逐步改善

股市 12:20 2023/08/30

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【業績｜藍籌股】申洲國際半年少賺10%、中期息削至0.95元　品牌商去庫存壓力緩解、料產能利用逐步改善

申洲國際 （02313） 上半年純利按年跌10.1%至21.3億元（人民幣，下同），主因匯兌收益淨額減少3.7億元。申洲擬派中期息0.95港元，按年跌10.4%。

期內，銷售額按年跌14.9%至115.6億元。其中，佔比為74%的運動類產品銷售額按年跌19.9%，主因歐洲市場和美國市場的運動服裝訂單需求下降。而佔比為19.9%的休閒類產品銷售額按年則升10.1%，主因中國市場的內衣服裝需求增加，佔比為5.3%的內衣類產品銷售額亦升0.4%。

申洲指，收入和業績下降，主要受全球性消費需求不足以及品牌客戶去庫存帶來的影響，致使集團的現有產能未能實現正常利用。

不過，於6月30日，集團於柬埔寨的新成衣工廠的生產效率已有明顯提升，上半年新工廠之成衣產出約佔集團總產量之17%，印花、繡花等生產工序亦配套完整。

集團整體毛利率為約22.4%，按年下降0.2個百分點。

展望未來，申洲指，當前，品牌商的去庫存壓力已有緩解，消費需求亦有逐步恢復增長之跡象，預期下半年業務與上年同期之對比情況將優於今年上半年，集團的產能利用水平亦將逐步改善。

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編輯：袁諾曦

港股 申洲國際（02313）
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