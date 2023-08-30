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【券商點睇】三費控制提振業績 中廣核電力發揮槓桿效應

股樓投資 12:20 2023/08/30

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安信國際報告指，中廣核電力（01816）在收入高增的同時，公司費用管控措施效果顯著。其中銷售費用按年下降4.25%，管理費用下降1.98%，財務費用下降9.4%。上半年得益於銀行貸款利率下調，公司平均融資水平持續下降，利息支出共節省5.26億元（人民幣，下同）。目前，公司帳面平均融資成本為3.43%。綜合以上因素，公司整體盈利能力增強。

【同場加映】青姐話：恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

同時，公司在建機組充裕，未來增長潛力強勁。截至6月底止，中廣核電力共有6台在建核電機組，其中2台處於土建階段、3台處於設備安裝階段、1台處於調試階段；在建機組的預期投產時間分配合理，每年均能保證有1至2台的新增投運機組。後續新併網及新開工項目準備充裕，為公司未來中長期發展提供有力的支持。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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安信國際預測，中廣核電力在2023至2025年純利為113.5億元、117.5億元和122.4億元，預計增速為19.9%、20%及16.6%。今年公司發電量料穩健提升，加上派息比例不改上漲趨勢，今年整體表現穩健，維持目標價2.58港元，維持「買入」評級。

 

【同場加映】溫股知新：內地出力谷 港股動力足？

 

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責任編輯：林衛

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目標價 買入 中廣核電力（01816） 港股 中國

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