香港品質保證局專題研討會 「構建宜居城市 • 締造可持續社區」圓滿舉行 

今天，香港品質保證局專題研討會「構建宜居城市 • 締造可持續社區」，假香港海事博物館圓滿舉行。此次研討會邀請了香港特別行政區政府署理房屋局局長戴尚誠先生擔任主禮嘉賓；廣東省住房和城鄉建設廳建築市場監管處處長周卓豪先生，以及深圳市市場監督管理局、深圳市計量質量檢測研究院院長助理楊彥彰先生擔任特別嘉賓。

雲集大灣區政商翹楚 探討宜居城市策略

城市的可持續發展已成為當今社會的重要議題。香港品質保證局作為區內推動可持續發展的先驅之一，在是次專題研討會上，邀請了大灣區多位知名領袖和專家學者分享真知灼見，以支持聯合國及政府應對氣候變化，促進具有韌性、包容性、綠色可持續的城市發展。

大會邀得深圳市市場監督管理局擔任合作單位，嘉賓講者陣容亦相當鼎盛，包括團結香港基金副總裁葉文祺先生、全國政協委員及廣東省建築科學研究院副總工程師周荃女士、香港社會企業總會會長吳宏增先生、香港綠色建築議會執行董事陳永康博士工程師、香港建造商會永遠監督陳修杰工程師、香港城市大學建築學及土木工程學系系主任吳兆堂教授等。

讓研討會貢獻力量 促進可持續發展

為方便大灣區的業界領袖和專才參與這次盛事，大會安排了網上直播，全日活動線上線下共有逾800名來自灣區不同政府部門、專業團體、學術機構及企業的行政人員參與。

何工程師表示：「期望這次研討會能集思廣益，就創新建築、綠色低碳及共融社區等課題，共同探索具前瞻性的策略，加快大灣區城市的可持續發展進程。」此外，研討會特別選址在推廣歷史文化遺產的香港海事博物館舉行，並安排由社會企業Café 8供應茶點，支持該店為有學習障礙人士創造發展空間，致力貢獻力量，支持促進可持續發展及社會關愛共融，將研討會主題思想付諸實踐。

開發嶄新服務 推動應用創新建築技術

香港品質保證局作為大灣區領先的合格評定機構和標準制定者之一，除了舉行業界交流活動外，亦在綠色和可持續金融、碳中和、氣候風險管理和推動ESG等範疇，率先開發一系列合格評定服務，並積極參與國際、國家和行業標準的制定工作，致力促進行業的可持續發展水平。

何工程師續道：「我們亦加強與建築業的交流合作，開發有關組裝合成建築法（MiC）、建築資訊模型（BIM）及共通數據環境（CDE）的倡議和服務，推動業界透過嶄新的建築技術，提升業界效率和可持續發展表現。」

嘉許綠色和可持續貢獻機構

研討會同場舉行了「香港綠色和可持續貢獻大獎 2023」的頒授典禮。此嘉許活動旨在推動機構將可持續發展的良好做法，納入管理決策和日常營運中，並表揚其努力和貢獻。業界反應踴躍，共有超過400間來自香港及大灣區其他城市的機構、場所及項目獲嘉許。詳情請參閱附件完整得獎名單。

香港品質保證局總裁林寶興博士表示：「期盼這些獲嘉許的機構發揮引領作用，推動更多同業將可持續發展理念付諸實踐。而本局未來將繼續與社會各界同心協力，攜手締造一個可持續發展的未來。」

（特約）