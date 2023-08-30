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【專家點睇】上半年增配消費行業 易方達張坤：沒理由對前景悲觀

股樓投資 12:18 2023/08/30

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據內地報道，國內明星級的易方達基金經理張坤剛披露了中期報告，旗下基金主要增持了消費行業的配置，在金融、科技等領域則有所減持。以在管規模最大的易方達藍籌精選為例，該基金持有藥明生物（02269）、李寧（02331）和百勝中國（09987）分別較去年底的持股增加了31.79%、11.43%和740.69%。

【同場加映】青姐話：恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

張坤在中期報告中稱，從股票市場到上市公司，都是同時存在著好的一面和壞的一面。成熟的投資者更應該全面地思考問題，特別是被市場無視但又持續存在並發揮作用的那一面，這樣的認知往往是超額收益的來源，正所謂市場長期是稱重機。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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他強調，中國依然是14億人口的統一市場，意味企業的研發、銷售和生產等有巨大的規模效應，並且作為利基市場可以提供自由現金流助力企業走向全球市場。同時，中國有1.4億名高校畢業生，並且仍以每年1,000萬左右的數量增加，為從發展中國家邁入中等發達國家必經的產業升級提供了人才基礎，而未來隨着經濟增長，中等收入人群依然是消費升級的重要驅動力。

「這些因素都是不會輕易改變並且持續發揮作用的，只要能充分發揮市場的力量，將人的主觀能動性充分發揮，對前景悲觀是沒有理由的。」他說。

 

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溫股知新
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責任編輯：林衛

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百勝中國（09987） 增持 港股 李寧（02331） 藥明生物（02269） 中國

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