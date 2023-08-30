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【業績｜保險股】保誠上半年年度保費等值銷售額升42%　中期息6.26美分　香港新業務利潤增2.1倍

股市 12:23 2023/08/30

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【業績｜保險股】保誠上半年年度保費等值銷售額升42%　中期息6.26美分　香港新業務利潤增2.1倍

保誠 （02378） 上半年新業務利潤增加39%至14.89 億美元（按固定匯率基準），經調整經營溢利增加6% 至14.6億美元；《國際財務報告準則》稅後溢利扭虧為盈賺9.5億美元。公司上半年年度保費等值銷售額增加42%至30.3億美元，公司執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示，這一銷售趨勢延續至第三季度。

公司第一次中期股息每股6.26美分，升9%，2023及2024年的指引預期每年增幅將介乎7%至9%。

公司指，期內17個壽險市場錄得增長，其中16個壽險市場錄得雙位數增長。當中，香港與中國內地恢復通關後，跨境流量隨之攀升。香港業務於上半年度的年度保費等值銷售額增加352%至10.3億美元，新業務利潤增加2.1倍至6.7億美元。

中國業務方面，中信保誠人壽的年度保費等值銷售額減少17%至3.9億美元，主要是由於透過銀行保險渠道完成的銷售額下降，新業務利潤按年下降16%至1.7億美元。

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編輯：姚卓然

 

港股 保險公司 銷售 保誠（02378）
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