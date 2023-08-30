【券商點睇】派息比率將達到七成以上 中移動股東回報穩步上升

安信國際報告指，中國移動（00941）上半年收入利潤雙增，料全年派息比率將提升至70%以上，股東回報穩步提升。上半年公司在個人、家庭、政企和新興市場業務全面增長，當中個人市場收入按年增長1.3%至2,594億元（人民幣，下同），5G套餐用戶達7.22億戶，淨增1.08億戶。

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另中移動在數字化轉型成績斐然。上半年數字化轉型收入對通信服務收入貢獻達84.1%，其中，DICT行業收入按年增長24.9%，達到602億元。期內，公司累計開通5G基站176.1萬個，700MHz基站達57.8萬個，對外可用IDC機架達47.8萬架，累計投產算力服務器超過80.4萬台，公司數字化轉型賦能力量持續提高。

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安信國際預計，中移動在2023至2025年純利分別為1,326億元、1,410億元及1,519億元。參考其他可比運營商的市盈率估值，給予目標價83.86港元，對應2023年預測市盈率為10倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛