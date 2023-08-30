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【WhatsApp新功能】Mac版WhatsApp更新　支援最多8人視像通話

科技 12:30 2023/08/30

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Meta表示，用戶可在更新後的Mac版WhatsApp上，加入已發起的群組通話、查看通話記錄。（Meta）

WhatsApp在3月時更新了Windows版WhatsApp，提升載入速度外，也改良了群組及語音通話功能。WhatsApp今（30日）宣布更新Mac版WhatsApp的群組通話功能，能支援最多8人的視像通話，以及最多32人的語音通話。

【打擊黑客】FBI策劃跨國行動　摧毀Qakbot殭屍網絡

Meta表示，用戶可在更新後的Mac版WhatsApp上，加入已發起的群組通話、查看通話記錄，即使應用程式處於關閉狀態，也可選擇接收來電通知。

和在其他裝置上使用WhatsApp一樣，Mac版 WhatsApp也會透過端對端加密技術，確保個人訊息和通話內容在不同裝置上的私隱。

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此外，Mac版WhatsApp的介面也是為方便Mac用戶上手而設計，讓他們能輕鬆將檔案拖曳到對話中來分享檔案，並查看更詳細的通話記錄，提高在大屏幕上使用 WhatsApp 時的工作效率。

責任編輯：陳卓賢

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