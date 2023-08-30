▲ 【數據安全】內地規範貨幣經紀公司數據服務 列明不得危害國家安全 「白名單」包括經濟通ET Net、彭博

中國國家金融監督管理總局等五部門發布規範貨幣經紀公司數據服務有關事項的通知，通知提到，貨幣經紀公司進行數據處理、向市場提供數據服務，應當遵守法律法規和商業道德，履行數據安全保護義務，不得危害國家安全、金融安全和公共利益，不得損害金融機構的合法權益。

通知又公布「白名單」，經紀公司可提供數據服務的機構名單包括中國外匯交易中心、中債資信評估有限責任公司、中債金融估值中心有限公司，以及上海、深圳及北京證券交易所。合共有9間金融基礎設施、3間估值類機構、33間境內金融信息服務商。同時，名單又包括32間境外金融信息服務商，包括經濟通（ET Net）、彭博、香港萬得資訊（Wind）。

通知指，金融監管部門商國家網信辦確定可接受貨幣經紀公司數據服務的金融基礎設施、金融信息服務商等機構名單，並根據實際情況對機構範圍進行動態調整。

倘違法將施行政處罰

通知又指，貨幣經紀公司應當將數據治理納入公司治理範疇，建立與業務發展目標相適應的數據安全治理體系，健全數據安全管理制度，加強經紀人員執業規範性管理，構建覆蓋數據全生命週期和應用場景的安全保護機制，開展數據安全風險監測評估，保障數據服務安全穩健開展。

金融監管部門加強對貨幣經紀公司數據服務的監督管理，對存在違反法律法規和通知規定的，依法採取監管措施或者實施行政處罰。

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編輯：姚卓然