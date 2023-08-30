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【新股IPO】泰國連鎖超市Big C因市況不佳推遲IPO　上周曾稱期望第四季港泰雙重上市

新股IPO 11:55 2023/08/30

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【新股IPO】泰國連鎖超市Big C因市況不佳推遲IPO　上周曾稱期望第四季港泰雙重上市

泰國連鎖超市Big C近期動作頻繁，上周宣布收購香港泰式生活百貨連鎖店「阿布泰」，母企Berli Jucker （泰：BJC）行政總裁Aswin Techajareonvikul據報受訪時透露，Big C尋求最快今年第4季香港和曼谷雙重上市，然而，泰國連鎖超市Big C母企Berli Jucker 周二（29日）宣布，考慮到市況不佳，將推遲上市計劃。

今年3月Berli Jucker已宣布，有意將Big C分拆泰國上市。Berli Jucker最新指出，考慮到泰國當地及國際資本市場狀況，全球經濟形勢波動，經與顧問協商後，Big C決定推遲上述IPO計劃，強調該決定是經過深思熟慮，並已考慮股東和利益相關者的整體利益。

值得留意是，泰國最大工業集團暹羅水泥 （Siam Cement） 數日前，也以市場條件不佳為由，決定不再推進子公司 SCG Chemicals泰國 IPO。

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編輯：李哲毅

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