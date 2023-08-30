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【AI圖片】Google DeepMind推SynthID工具　識別AI生成圖片真偽

科技 14:00 2023/08/30

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SynthID的原理是在圖片像素中嵌入一個水印，它不會受裁剪、縮放等常見的圖片編輯操作所影響，亦不會影響圖片本身的質量。（法新社）

AI生成圖片日益普及，也伴隨著「深度偽造」（Deepfake）的潛在危機。為應對Deepfake的威脅，Google DeepMind推出SynthID工具，可在AI 生成的圖片中嵌入透明水印，並能通過用專門的AI檢測工具，區分圖片內容的真偽。

【打擊黑客】FBI策劃跨國行動　摧毀Qakbot殭屍網絡

SynthID的原理是在圖片像素中嵌入一個水印，它不會受裁剪、縮放等常見的圖片編輯操作所影響，亦不會影響圖片本身的質量。

Google 表示，SynthID包含兩個深度學習（ML）模型，一個用於水印，另一個用於識別；這兩個模型在不同的圖像上進行訓練，最終製成一個組合的ML模型。

【WhatsApp新功能】Mac版WhatsApp更新　支援最多8人視像通話

Google DeepMind行政總裁Demis Hassabis指出，該水印SynthID目前只能在Google Cloud上使用，主要針對使用Vertex AI 平台和Imagen 圖像生成器的客戶。他希望通過真實場景的測試，將持續改進SynthID的AI模型，使它變得更隱蔽和強大。

責任編輯：陳卓賢

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